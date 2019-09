Panorama regional do dia 6 de setembro de 2019

Prêmio para as escolas

A Escola Odila de Souza Teixeira, de Assis Chateubriandt, está classificada para a final do Prêmio Ministério Público do Trabalho na Escola, que envolveu 746 instituições de ensino de 53 cidades do Paraná. Agora, os alunos representarão a escola na premiação final da categoria de música no dia 8 de outubro, em Curitiba. Ao todo, serão distribuídos R$ 15 mil para o melhor trabalho de cada categoria, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Necessariamente, o dinheiro deve ser investido na revitalização da escola.

Desfile cívico

Escolas municipais, estaduais, entidades e associações de Boa Vista da Aparecida vão contar “A História do Paraná” durante o desfile de 7 de Setembro. A saída será em frente ao Colégio Estadual Paulo VI, indo até a Praça Municipal. Junto, haverá a Cavalgada da Independência, com os cavaleiros participando do desfile cívico com destino à raia do Miro Beltrame, onde terá almoço, e à tarde corrida, jogos e diversões.

Contra o sarampo

A Secretaria de Saúde de Quatro Pontes está realizando a vacinação contra o sarampo com foco principal nos adultos, pois há somente 20 crianças de seis a 11 meses para imunizar. A dose pode ser tomada no posto de saúde, de segunda a sexta-feira. As crianças ainda deverão receber a vacina tríplice viral aos 12 meses e aos 15 meses tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela, que é considerada a segunda dose.

Jogos municipais

A Prefeitura de Nova Santa Rosa está realizando a 8ª Edição dos Jogos Abertos Municipais. Os jogos se iniciam nesta sexta-feira (6) e seguem até domingo (8). Estarão em disputa: bocha masculino, bolão, bolãozinho de mesa feminino, canastra mista, futsal, futebol sete masculino, sinuca livre, tiro ao alvo, truco livre, tênis de mesa, tênis de quadra, voleibol, xadrez e voleibol de areia.



Melhorando os acessos

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste está melhorando os acessos a propriedades rurais, comerciais e industriais. O Município fornece os serviços de compactação, fornecimento e transporte de pedras e os produtores complementam o restante conforme a necessidade. “O objetivo é melhorar a trafegabilidade e o escoamento da produção dentro dos pátios dos produtores”, disse o prefeito Jones Neuri Heiden.

Palestras educativas

O Núcleo de Assistência à Saúde da Família, em parceria com os Colégios Estaduais Duque de Caxias e Amâncio Moro e a Igreja Presbiteriana de Corbélia, irão promover o evento “Criando Filhos Incríveis em Tempos Difíceis”. Drogas, suicídio, bullying e família, serão temas de palestras para discutir as possíveis causas do problema e formas de solução. A primeira palestra será no dia 17 de setembro abordando o tema “Drogas, a falsa fantasia do mundo real”.