Panorama regional do dia 6 de dezembro de 2019

Feira da Terra

A Secretaria de Assistência Social de Cafelândia comemora neste sábado (7), a partir das 17h, na Praça Brasília, o 1º ano da Feira da Terra. Essa edição será diferente, com muita gastronomia, artesanato e a chegada do Papai Noel. “Estamos preparando tudo com muito carinho para que a nossa população prestigie e comemore conosco o sucesso da Feira da Terra, que completa um ano”, disse Silvana Shilian, coordenadora do evento.

Réveillon

Em Maripá, o ano de 2020 será recebido com uma programação especial na Praça das Orquídeas. As atrações envolvem show do Grupo Caldeirão e o tradicional show pirotécnico à meia-noite. A praça também é o local que concentra grande parte da decoração natalina em Maripá e onde recebe o evento Natal na Praça, que segue até 15 de dezembro com uma série de atrações.

Vagas em Missal

A Prefeitura de Missal abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nas áreas da educação com oito vagas e na área da Saúde com nove vagas. Os interessados devem comparecer com a documentação no setor de Recursos Humanos da prefeitura até o dia 13, quando termina o prazo. O resultado será publicado no Diário Oficial e no mural da prefeitura no dia 19 de dezembro.

Paraná Cidadão

De 11 a 13 de dezembro, prefeitura e equipes da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho promovem em Santa Helena o Paraná Cidadão, mutirão de cidadania onde diversos serviços são oferecidos para a população de forma gratuita. Também tem orientações jurídicas, informações sobre direitos do consumidor, além de atendimentos nas áreas de saúde e educação.

Parque das Nações

A Prefeitura de Terra Roxa assinou convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná no valor de R$ 400 mil para recapeamento asfáltico das ruas do Parque das Nações, numa extensão de 6.200 metros quadrados. Por outro lado, equipes da Secretaria de Obras estão finalizando a abertura da Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça da Igreja Matriz. Os serviços de recapeamento asfáltico já foram concluídos e a calçada de paver será finalizada nos próximos dias. A via terá sentido único para tráfego de veículos.

Expobélia

Começa nesta sexta-feira (6), no Centro de Convenções e Eventos, em Corbélia, a Expobélia, 9ª Festa das Flores, que prossegue até domingo (8). A dupla Fernando e Sorocaba se apresenta na noite de hoje (6). Amanhã é a vez de Léo Viola e Edu e logo após tem show com Manutti. No domingo tem Alisson Heringer na Praça de Alimentação. Para todos os dias a entrada é gratuita.

Biodigestor subsidiado

A Prefeitura de Itaipulândia encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei para instituir o Programa de Apoio à Implantação de Biodigestores, pelo qual os produtores de suínos com mais de mil animais instalados poderão ser beneficiados com auxílio de até 25 mil Upris (Unidade Padrão de Referência), na conversão de hoje, R$ 81 mil. Para receber o benefício, o produtor rural deverá apresentar projeto técnico de instalação do biodigestor. Terão prioridade as propriedades próximas à zona urbana e pontos turísticos do Município.