Panorama regional do dia 31 de maio de 2019

Ruas centrais recebem recape

Nos próximos dias a Prefeitura de Céu Azul lança o edital de concorrência para a licitação do recape asfáltico de ruas do Centro, com investimentos de R$ 2,3 milhões. “Embora exista a necessidade de mais investimentos para a restauração total da malha asfáltica da cidade, essa licitação vai recuperar boa parte das ruas centrais, que há anos vem sofrendo com a degradação”, afirmou o prefeito Germano Bonamigo.

Consulta popular

Ouro Verde do Oeste abriu consulta pública para elaboração da LDO 2020, por meio do link http://twixar.me/pqdn. Para participar, basta acessar o link, preencher o formulário e fazer suas sugestões, até 11 de junho. Após a consulta, as informações serão submetidas à apreciação da administração, para avaliação e incorporação dentro de suas propostas orçamentárias, e apresentadas em Audiência Pública no dia 17 de junho na Câmara Municipal.

Grama sintética

O prefeito de Santa Helena, Evandro Miguel Grade, assinou ordem de serviço para construção de campo em grama sintética nas escolas de Vila Celeste. O espaço servirá para atender os estudantes e também os moradores que praticam esportes. A obra é um pedido de toda a comunidade escolar e também líderes do distrito que afirmaram a importância do campo para a localidade, pois é uma opção a mais para as aulas de Educação Física, bem como para realização de jogos entre os moradores.

Práticas sustentáveis

Maripá recebeu sete selos que reconhecem o Município como referência no Programa Cidades Sustentável para construção da Agenda 2030. Os projetos são: Maripá Vigilante, Cultura para Todos, Leia Maripá, Maripá Mais Limpa, Cantando e Brincando, Revitalização das Orquídeas e Festa das Orquídeas e do Peixe. “Estamos felizes por ver que as iniciativas que viemos desenvolvendo têm gerado resultados efetivos para a melhoria da qualidade de vida da população”, disse o prefeito Anderson Bento Maria.

Domingo diferente

Acontece domingo (2) o 1º Circuito Ecológico em Palotina com Oficinas Temáticas; Trilha Ecológica; Plantio de árvores e Premiação do concurso de desenho e slogan. Inscrições para caminhada ou pedal na Biblioteca Pública, Escolas, Acipa, Secretaria de Esportes e Alpha Bikes. Para quem preferir, haverá ônibus à disposição para o passeio, além de brindes para os 100 primeiros inscritos. A saída será às 8h do Teatro Municipal.

Reformas no CTG

O prefeito de Guaraniaçu, Osmario Portela, autorizou obras de revitalização no CTG Porteira do Paraná com benfeitorias na arquibancada, banheiros e a construção de “Quebra Corpo” com investimentos que ultrapassam R$ 120 mil. No mês de novembro o CTG deve realizar um grande evento, com a Festa do Município, que irá comemorar de 68 anos. “Para quem imaginava que tínhamos a intenção de acabar com a estrutura e prejudicar a realização dos eventos promovidos pelo CTG, está aí a resposta”, disse o prefeito.

Recuperação da PR-495

O prefeito de Entre Rios do Oeste, Jones Neuri Heiden, esteve no DER do Paraná cobrando a urgente recuperação da PR-495, em especial o percurso que liga Entre Rios do Oeste a Pato Bragado. “É inadmissível a situação que está o trajeto, bem como os danos e até mesmo acidentes que aconteceram em decorrência dos inúmeros buracos existentes na estrada. Só tapa-buracos não está adiantando. É preciso recapar totalmente a rodovia”, frisou o prefeito.