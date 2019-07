Panorama regional do dia 31 de julho de 2019

Boas estradas

A pavimentação poliédrica da comunidade de Central Santo Antônio até a Subestação da Copel, em Cafelândia, está na reta final. A obra está sendo realizada em parceria com Itaipu Binacional e Copacol e terá quase 5 km pavimentados. “O trabalho está bastante avançado e em breve será entregue à população do interior, que utiliza a estrada diariamente. Com toda a equipe, estamos acompanhando os serviços desde o início”, destaca o prefeito Estanislau Franus.

Treinando os conselheiros

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Quatro Pontes promoverá neste sábado (3) treinamento de orientação para candidatos a novos membros sobre a legislação vigente e o que é ser conselheiro tutelar. A prova escrita está marcada para 10 de agosto. Esta avaliação e o treinamento são obrigatórios. O processo de escolha será no dia 6 de outubro e a posse será no dia 10 de janeiro de 2020.

Orçamento participativo

A Prefeitura de Foz do Iguaçu promove nesta quarta-feira (31), às 18h30, mais uma edição do Orçamento Participativo. Moradores das regiões central e oeste da cidade estão convidados a participar. Integram essas regiões: Jardim Guarapuava, Vila Adriana, Jardim Bourbon, Jardim Eldorado, Vila Yolanda, Jardim Naipi e Tarobá, Vila Itajubá, Maracanã, Vila Matilde, Jardim Cecília, Vila Esmeralda, Parque Monjolo, Parque Presidente, Jardim Itamaraty, Vila Pérola e Vila Portes.

Violência contra mulher

O Município de Assis Chateaubriand realiza nesta quinta-feira (1º) o 3º Seminário Municipal e o 2º Seminário Intermunicipal de Enfrentamento à Violência Contra Mulher. Com o tema “O respeito é a maior prova de amor que uma mulher pode receber”, o debate é organizado pela Secretaria de Assistência Social e da Mulher, por meio do Creas (Centro de Referência Especializado da Assistência Social). Também haverá o lançamento do Ônibus Lilás, que percorre os municípios do Estado no trabalho conjunto de luta contra a violência à mulher.

Novos talentos

No próximo sábado (3) tem o 1º Fecansto (Festival da Canção de Santa Tereza do Oeste) exclusivo para artistas locais. Estarão disputando a premiação candidatos nas categorias popular, sertanejo, gospel e kids (até 16 anos). A entrada é gratuita e o evento será realizado no Clube do Vovô de Santa Tereza do Oeste.

Jesuítas

O prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, assinou a autorização para financiamento da Caixa no valor de R$ 3,5 milhões para investimentos no recape asfáltico de ruas da cidade, ciclovia, ponto de táxi e estacionamentos na Avenida Padre Anchieta. De acordo com a Caixa, Jesuítas foi o primeiro município do oeste paranaense a ter o pedido do recurso, dessa natureza, aprovado pela instituição: “É uma demonstração de credibilidade que o Município tem com os órgãos federais, conquistado pela nossa administração”, avalia o prefeito Junior Weiller.

Centro de Atividades Físicas

As obras do Centro de Atividades Físicas e Esportiva de Céu Azul seguem em ritmo acelerado. O complexo contempla um campo de futebol sete com grama sintética, alambrado e vestiários. A iluminação será em LED com alimentação fotovoltaica. Uma pista de caminhada com mais de 300 metros de extensão circundará o complexo. Uma estrutura coberta vai abrigar a academia e a sala para ginástica e no bosque será construído um quiosque com churrasqueiras e sanitários.