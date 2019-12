Panorama regional do dia 31 de dezembro de 2019

Réveillon I

A programação na praia de Itaipulândia segue nesta terça-feira (31) com show de Gabriel Smaniotto e DJ e ainda um sensacional show pirotécnico, marcando a chegada de 2020. A temporada promete ser uma das mais movimentadas dos últimos tempos com atrativos como o Macuco Safári e o Catamarã, dando uma nova alternativa de entretenimento aos veranistas. Eventos como o Itaverão também movimentarão os fins de semana com atividades esportivas e recreativas.

Réveillon II

A Prefeitura de Missal realiza nesta terça-feira (31), no Lago Municipal, o Réveillon com a queima de fogos e os shows com a Banda Tetrastone e a dupla Alan e Marcelo. A programação começa a partir das 22h. Não haverá cobrança de ingressos e o pátio do Centro de Eventos poderá ser utilizado para estacionar, sem cobrança.

Réveillon III

Em Santa Helena, o tradicional show de fogos será realizado no balneário. A comemoração será ao som de Maicon e Marcinho Banda às 22h e DJ Pink na virada do ano. A expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas participem da festa. Para receber os turistas, o balneário passou por diversas obras e melhorias, como instalação de iluminação em LED, reforma dos banheiros e quadras de areia, pinturas nas arquibancadas, além da constante manutenção e da limpeza realizadas pela equipe da praia.

Melhorando as estradas

A Prefeitura de Palotina, em parceria com a Itaipu Binacional, está realizando adequações e melhorias em um trecho de dez quilômetros de estrada entre as Linhas Caravaggio e Medianeira, até a PR-364. Os serviços de cascalhamento garantem maior segurança e comodidade para todos. As obras vão beneficiar dezenas de moradores daquela região.

Vagas abertas

A Prefeitura de Três Barras do Paraná abriu inscrições para PSS (Processo Seletivo Simplificado) para professor e auxiliar de serviços gerais. Para realizar o cadastro, basta acessar o site da prefeitura http://tresbarras.pr.gov.br, escolher o processo desejado e preencher a candidatura.

Pavimentação

A Secretaria de Viação e Obras de Campo Bonito finalizou a pavimentação, com material fresado, de um trecho de aproximadamente 500 metros no Bairro Jardim Horizonte, na saída para Guaporé. A prefeitura obteve do DER aproximadamente mil metros cúbicos de material fresado e vai priorizar ruas que não possuem asfalto ou calçamentos. “Essa foi a melhor maneira que achamos no momento para fazer as melhorias. Agora vamos buscar mais verbas para pavimentação, por meio dos governos estadual e federal”, disse o prefeito Antonio Carlos Dominiak.

Rua coberta

Foram meses de trabalho para que a Rua Coberta se tornasse um novo ponto turístico de Pato Bragado. O local está preparado para receber o primeiro show com a dupla Cácio e Marcos e milhares de pessoas na virada de ano. Pouco antes da meia-noite desta terça-feira também está programada a contagem regressiva com a tradicional queima de fogos. “Já é tradição a realização do show da virada nessa quadra da rua que fica lotada e este ano, com a bela cobertura, a expectativa é de que o número de pessoas, inclusive de outras regiões e estados, seja ainda maior” disse o prefeito Leomar Rohden.