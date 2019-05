Panorama regional do dia 30 de maio de 2019

14º Fermop

Ficou definida, em reunião na sede da Amop, a realização do 14º Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná que irá ocorrer em quatro etapas classificatórias: Maripá, São José das Palmeiras, Três Barras do Paraná e Matelândia. A grande final será em Quatro Pontes. Algumas mudanças já foram definidas, como a substituição da categoria kids por infanto-juvenil e limite no tempo de execução das músicas.

IPTU em Serranópolis

Começou ontem (29) a distribuição dos carnês de IPTU em Serranópolis do Iguaçu, que será realizada somente na prefeitura, mas é possível fazer a consulta pela internet, no link http://bit.ly/2Kap7yV. Até o dia 10 de julho, quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 20%. O parcelamento poderá ser feito em até três parcelas, com vencimentos nos dias 10 de julho, 12 de agosto e 10 de setembro.

Diversificação

Secretaria de Agricultura de Nova Prata do Iguaçu e Instituto Emater apresentaram aos moradores da Linha São João do Vorá os programas municipais voltados aos agricultores e agendaram serviços de máquinas no programa “máquina na propriedade”. Na reunião ficou definido que será feita imediatamente a abertura de açudes para os agricultores interessados em investir na piscicultura, diversificando as atividades nas suas propriedades. As equipes devem percorrer outras comunidades do Município.

Curso de Caprinocultura

Pelo menos 15 produtores da agricultura familiar de Capitão Leônidas Marques irão participar nesta quinta e sexta-feira do curso de Caprinocultura, por meio do Senar-PR e do Iapar-PR e da Secretaria de Agricultura. “Oferecemos condições a todos os agricultores que queiram aderir aos programas. Só neste ano foram vários cursos qualificando o agricultor em suas aptidões no campo”, destaca o prefeito Claudio Quadri.

Criança na escola

A Secretaria de Educação de Braganey está fazendo a busca por crianças que devem estar estudando e por qualquer razão ainda não se matricularam. Ou seja, crianças que completaram 4 anos até 31 de março precisam, obrigatoriamente, estar matriculadas. Quem tem crianças nessa idade ou conhece alguém que tenha deve entrar em contato com a Secretaria de Educação para providenciar a matrícula. As unidades de ensino contam com vagas para atender esses casos.

5º Pinha da Canção

Foi estendido o prazo de inscrições para o 5º Pinha da Canção de Ibema até a meia-noite de sexta-feira (31), e devem ser feitas no seguinte endereço: www.pibema.pr.gov.br/festibema. O festival é uma das atrações da programação oficial dos 30 anos de Ibema. A premiação total será de R$ 23,4 mil para os melhores classificados. O regulamento do festival pode ser encontrado no site da prefeitura www.pibema.pr.gov.br.

Flores para Campina da Lagoa

Cerca de 2 mil mudas bonitas e coloridas de flores da espécie zinnia estão embelezando os canteiros centrais de Campina da Lagoa. O trabalho realizado desde a preparação da terra, o plantio e todo o cuidado com as flores é desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo em parceria com a equipe de Obras e Serviços.