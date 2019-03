 Panorama Regional do dia 29 de março

Vamos salvar Alexia!?

Quedas do Iguaçu está mobilizada para salvar a vida da pequena Alexia, diagnosticada com atrofia muscular espinhal tipo 1. A família precisa de ajuda para cobrir os gastos com o tratamento e para comprar o medicamento Spinraza, indicado para a doença e que é caríssimo. O custo para tratar cada paciente com a doença é milionário. Já foram arrecadados cerca de R$ 340 mil, faltando menos de R$ 25 mil para a primeira das quatro doses do remédio.

Esperança

A notícia sobre a incorporação ao SUS do medicamento é uma grande esperança, mas a família não tem conhecimento se o Ministério da Saúde irá fornecer para todos os portadores de AME tipo 1, que é o caso da Alexia, ou vai continuar distribuindo apenas para bebês com até sete meses de idade, o que não atingiria um 1% dos pacientes e a maioria dos pacientes com a doença não seria contemplada.

Corrente do bem

Neste domingo (31), a partir das 9h, haverá a gravação de um clipe de música composta e interpretada por Juliano Cruz da Fonseca com arranjos de Claudinei do Formiga Studios, feita especialmente para a campanha. O clipe será gravado na Praça Pedro Alzide Giraldi, em Quedas do Iguaçu, e todos estão convidados a participar, de preferência com roupas brancas.

Doações

Quem quiser doar qualquer quantia pode depositar nas seguintes contas: Banco do Brasil – Agência 0531-2 – Conta Poupança 139.966-Variação 51.

Caixa Econômica Federal – Ag 3676 – OP 013 – Conta 6462-5, ambas em nome de Alexia Banedetti da Silva – CPF: 135.241.389-26. Acesse e conheça a pequena Alexia – https://www.facebook.com/amealexia/.

Show para elas

A Casa da Cultura de Quatro Pontes será palco hoje (29) de palestra-show alusiva ao Dia Internacional da Mulher, ministrada pelo professor e escritor Vilson Cechetti, que falará sobre autoestima, família, empoderamento da mulher, mulher x sociedade moderna, violência contra a mulher, além de felicidade, homenagem, relacionamento e amor. O evento gratuito e começa às 19h30.

Epidemia

Autoridades já tratam como epidemia os casos de dengue em Missal. Até o momento, são 13 casos confirmados, mas há muitos casos suspeitos e os resultados devem ser confirmados nos próximos dias. A situação mais alarmante é no Distrito do Portão Ocoí, com um índice de infestação do mosquito de 34%, seguido de Vista Alegre, com 15%, Dom Armando com 11% e Centro, com 4,8%, muito acima do preconizado, que é de menos de 1%.

Casa própria

O prefeito Claudiomiro Quadri, de Capitão Leônidas Marques, esteve com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, para dar continuidade a um projeto de construção de 72 casas e viabilizar os investimentos. Atualmente, 655 famílias estão na lista de espera pela casa própria no Município. “A prioridade é o atendimento de famílias com menor renda, que não conseguem adquirir a casa própria sem incentivos do poder público”, explica Quadri.