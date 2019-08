Panorama regional do dia 28 de agosto de 2019

Ponte reconstruída

A Secretaria de Viação e Obras iniciou os trabalhos de reconstrução da nova ponte da Linha Pianessa, em Cafelândia. A ponte fica na divisa com Nova Aurora, que doou metade das manilhas já colocadas. “A nossa equipe está trabalhando firme para finalizar o quanto antes e entregar uma ponte de qualidade para os moradores da região”, destacou o prefeito Estanislau Franus.

Audiências em Guaíra

O prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, convocou audiências públicas para apresentar o projeto de implantação de galerias pluviais nos Bairros Guaíra I e II, São Domingos, Residencial Parque Anhembi, Parque Industrial, Loteamento Citypar, Rua Ferra e na Avenida Ministro Gabriel Passos. As audiências têm a finalidade de levar aos moradores detalhes da obra para que estejam cientes e de acordo com as mudanças.

Descentralização de serviços

Prefeitos de Dois Vizinhos, Cruzeiro do Iguaçu, São Jorge do Oeste, Boa Esperança do Iguaçu e Salto do Lontra concordaram com a descentralização de atendimentos prestados pelo Centro Regional de Especialidades de Francisco Beltrão. Pela proposta, parte do atendimento vai migrar para Dois Vizinhos. Nos próximos dias, os procedimentos começam a ser realizados e atenderão aproximadamente 90 mil pessoas, de sete municípios da microrregião.

Tupãssi

A Secretaria de Saúde de Tupãssi realiza nesta quarta-feira (28) a última ação da campanha Agosto Azul, com a realização de testes rápidos, atualização do cartão de vacina, avaliação nutricional e solicitação de exames laboratoriais. O atendimento será realizado a partir das 8h no Posto de Saúde Central. Os homens devem comparecer portando documentos pessoais, cartão do SUS e cartão de vacinas.

Encontro Gospel

Um evento de independência, esperança e fé. Esse é o tema do Festival Gospel Municipal, que será realizado no dia 7 de setembro em Santa Terezinha de Itaipu, com a participação de 12 bandas e vários intérpretes que representam as igrejas evangélicas do Município. “Valorizamos todos os estilos musicais. Certamente, será um grande evento de união e respeito”, ressaltou o prefeito Cláudio Eberhard.

Parque industrial

O Departamento de Obras da Prefeitura de Campina da Lagoa iniciou os trabalhos para adequação do Parque Industrial. Todo o trabalho está sendo realizado com recursos próprios e tem como objetivo oferecer infraestrutura necessária para a instalação de novas empresas e segurança para atrair novos investimentos que vão aquecer a economia gerando empregos e renda.

Recape no Centro de Céu Azul

Várias ruas da área central de Céu Azul estão recebendo recape asfáltico, que já começaram a alterar o ambiente urbano. As obras contemplam também a adequação da rede de águas pluviais, sinalização horizontal e urbanização de calçadas. São R$ 2,1 milhões investidos na recuperação, que não se restringe somente aos moradores da região central. “É uma obra essencial, indispensável à população de toda a cidade”, disse o prefeito Germano Bonamigo.