Panorama regional do dia 25 de julho de 2019

Flores dão um toque especial

A programação da Expo Rondon 2019 começa nesta quinta-feira (25), com a abertura oficial da programação. Milhares de rondonenses e visitantes devem participar da extensa programação, que segue até domingo, dia 28. Para deixar a cidade ainda mais bonita, o Setor de Paisagismo realiza há alguns meses o trabalho de ajardinamento, com o plantio de flores e folhagens, em diversos pontos da cidade, como portal, floreiras nas avenidas, rotatórias e no parque de exposições. Flores como calandivas e sumpatiens dão um toque todo especial. Marechal Cândido Rondon comemora 59 anos de emancipação político-administrativa.

Vale-alimentação

Servidores públicos da ativa de Guaraniaçu receberam na última terça-feira o Cartão Vale-Alimentação. O beneficio é dividido em cinco parcelas mensais (de julho a novembro), com o valor de R$ 130 cada um, totalizando R$ 650 para cada colaborador concursado. O prefeito Osmário Portela destacou que serão aproximadamente R$ 370 mil a mais que irão circular no comércio local credenciado a participar do programa.

Novos professores

Os 35 professores aprovados pelo Concurso Público de Santa Helena foram empossados e se somam ao quadro de servidores efetivos do Município a serviço da Secretaria de Educação e Cultura. Também assumiram a função três professores de Educação Física e todos participam nesta semana na fase de formações para, no dia 31 deste mês, iniciarem as atividades do segundo semestre já em sala de aula.

Concurso suspenso

A Prefeitura de Itaipulândia suspendeu o concurso público realizado no último dia 14 atendendo recomendação do Ministério Público. De acordo com decisão da administração municipal, a recomendação tem como base denúncias realizadas na Promotoria de Justiça no que tange à lisura do certame, e, em conjunto com outros fatos, entendeu-se por bem acatar a recomendação.

Reforma na escola

Na sexta-feira (26) a Prefeitura de Toledo entrega a reforma da Escola Santo Antônio, em Boa Vista, interior do Município. O investimento proporcionou melhorias na estrutura do local, entrada com cobertura, muro e tela, pintura interna e externa, entre outros. Uma parte da mão de obra foi custeada pela comunidade. Professores e pais buscaram essa revitalização e já podem ver a mudança no visual do espaço educacional. A cerimônia será na unidade, às 13h15. Toda a comunidade escolar está convidada a participar.

Zezé di Camargo e Luciano

Estrutura de palco, tendas para venda dos lanches e bebidas, som e iluminação… tudo está pronto no Centro de Eventos de Missal para receber nesta quinta-feira, feriado municipal, o show com a Dupla Zezé di Camargo e Luciano, a partir das 20h. O show terá entrada franca. Durante o evento haverá uma homenagem ao prefeito Maneco, que faleceu no último fim de semana, mas que organizou toda a festa de aniversário do Município.