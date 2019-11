Panorama regional do dia 22 de novembro de 2019

Mais uma opção de lazer

A Prefeitura de Foz do Iguaçu reinaugura nesta sexta-feira (22) o espaço de lazer Almirante Tamandaré. A estrutura localizada perto da Capitania Fluvial do Rio Paraná é uma nova opção para a prática de atividades físicas na região central da cidade. A revitalização recebeu investimentos de R$ 588 mil com recursos próprios. O projeto e a execução foram desenvolvidos em parceria entre as Secretarias Municipais de Planejamento Urbano, Obras e Esporte e Lazer.

Saúde na Escola

A Secretaria de Saúde de Cafelândia encerrou o Programa Saúde na Escola deste ano com pesagem, aferição de pressão e avaliação odontológica de todas as crianças da Escola André Luiz da Silva Prestes. Neste ano, a equipe atendeu mais de 2 mil crianças. “O resultado de cada escola foi positivo, pois as profissionais identificaram cada problema e encaminharam orientação para os pais. Agora vamos nos preparar para o próximo ano”, destacou a secretária de Saúde, Eliane Schmitt.

Agenda de serviços

A Prefeitura de Capanema divulgou cronograma de serviços para as próximas semanas. As entregas de cargas de terra serão realizadas até esta sexta-feira (22), retornando em fevereiro. Agendamento para abertura de silos será realizado até o dia 29. A coleta de galhos e restos de poda será realizada até 13 de dezembro e retornará a partir de 20 de janeiro, em razão do período de férias dos servidores. Quem depositar folhas e galhos nesse período estará sujeito a notificação.

Reinaugurando

A Prefeitura de Guaíra entrega nesta sexta-feira (22) o Ginásio de Esportes Robinson Reis totalmente remodelado. A solenidade de abertura começa às 19h30, com supershow dos atletas Ginasloucos e um festival de enterradas. Logo após as equipes de Guaíra e Marechal Futsal se enfrentam num grande jogo de futsal na inauguração oficial da quadra.

Apoio

O prefeito de Três Barras do Paraná, Helio Bruning, recebeu na última quarta-feira (20) comitiva da Associação de Produtores Rurais – Emenda Barra Grande, que atende as comunidades de Barra Grande, São Pedro, Flor do Adelaide, São Bento e Pica Pau. Eles foram pedir o apoio da administração aos projetos que serão colocados em prática pela associação e que vão beneficiar dezenas de produtores de várias comunidades da região.

Tá no rumo

Nos dias 26 e 27 de novembro, a caravana da campanha “Tá no Rumo” chega a Ramilândia. A caravana faz parte do projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná. O objetivo é trabalhar com os 51 municípios que assinaram o termo de adesão ao projeto, trazendo uma experiência positiva para a Tríplice Fronteira. Em Ramilândia, a exposição permanece aberta nos dois dias, das 9h às 18h, e é preciso ter ao menos 15 anos de idade para visitar. Todas as atividades da caravana são gratuitas.

Temporada de verão

As obras no Balneário Jacutinga, em Itaipulândia, seguem dentro do cronograma estabelecido e a previsão é de que até o início ou meados de dezembro tudo esteja pronto para a abertura da temporada de verão. Calçamentos e calçadas, cobertura na praça de conveniência, reforma o campo de areia e instalações elétricas estão na fase final. Essas obras se somam à reforma e à construção de mais 14 novos quiosques, parte hidráulica, reforma do Centro Administrativo e construção de 22 churrasqueiras.