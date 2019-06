Panorama regional do dia 22 de junho de 2019

Despejo não!

Comitiva liderada pelo prefeito de Catanduvas, Moises Aparecido de Souza, esteve em Brasília em busca de soluções para um impasse de várias décadas e pesadelo de muitos cidadãos ameaçados de despejo dos lotes onde vivem. O Município reivindica terrenos considerados irregulares para regularização fundiária. “As negociações têm progredido de maneira muito satisfatória e as expectativas são de que em breve possamos pôr fim a este problema”, disse o prefeito.

Casa própria

Por meio do Fundo para Financiamento da Política Habitacional, Itaipulândia estará disponibilizando cerca de R$ 2 milhões para financiamento de casa própria. Com o objetivo de atender a demanda de moradias, 30 lotes pertencentes ao Município estarão à disposição dos inscritos habilitados, na linha Jacutinga e na linha Caramuru, além de 10 financiamentos para quem já possui lote. Até o fim da próxima semana o edital já estará publicado em diário oficial.

Concurso para médicos

A Prefeitura de Cafelândia publicou edital de concurso para médicos com preenchimento imediato das vagas como médico auditor, clínico geral, médico do trabalho, ginecologista obstetra e pediatra. O edital para inscrição pode ser acessado no site da prefeitura no seguinte endereço www.cafelandia.pr.gov.br.

Nova Cantu

A Prefeitura de Nova Cantu realizou o recadastramento georreferenciado de 50% dos imóveis da área urbana. Com o recadastramento será criado um banco de dados que servirá para elaboração de estratégias de combate a doenças, como a febre amarela e zika vírus, além do planejamento dos investimentos em equipamentos urbanos e de auxílio para orientação de futuros investimentos de moradores.

Nova escola do Carajá

A Prefeitura de Jesuítas autorizou o início das obras de construção da nova Escola Municipal Teotônio Vilela do Carajá, uma obra de quase R$ 1 milhão. Pela primeira vez na história de Jesuítas a Escola Teotônio terá um prédio exclusivo para os alunos do 1º ao 5º ano. O prefeito Junior Weiller também garantiu a reforma do prédio atual da Teotônio, que abrigará o CMEI do Carajá, oferecendo mais vagas para as crianças, com maior conforto.

Leilão em Dois Vizinhos

A Prefeitura de Dois Vizinhos vai realizar leilão de bens inservíveis no próximo dia 2 de julho a partir das 9h, na Secretaria de Viação e Obras. Serão leiloados 11 itens entre veículos e máquinas. O edital do Leilão pode ser acessado no site da prefeitura local, www.doisvizinhos.pr.gov.br, e os interessados poderão participar da visita técnica no dia 26 de junho, na Secretaria de Viação e Obras.

Projeto FilmAção

O filme Ritmo Total foi o escolhido para a próxima sessão do Projeto FilmAção de Nova Santa Rosa. A sessão será nesta segunda-feira (24), a partir das 19h. O objetivo é proporcionar momentos de valorização cultural, por meio de recursos áudio visuais, filmes, vídeos e documentários, bem como implantar a cultura do cinema no município. As sessões ocorrem sempre na última segunda-feira do mês, sempre com filmes diferenciados e gratuitos, abertos a população.

Reciclando

Céu Azul está reorganizando o sistema de coleta de materiais recicláveis na cidade. Com a reestruturação da Associação dos Coletores a produção saltou de 10 toneladas por mês de materiais coletados, para mais de 40 toneladas. A coleta é feita diariamente no centro da cidade e duas vezes por semana nos bairros. Atualmente, 13 coletores vivem exclusivamente da renda obtida na coleta de recicláveis.