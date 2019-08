Panorama regional do dia 21 de agosto de 2019

Romaria em Braganey

A Romaria do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Salette, em Braganey, chega à 43ª edição. A preparação para a grande romaria dia 8 de setembro já teve início e terá uma extensa programação, que segue até 19 de setembro, quando se comemoram os 173 anos de aparição de Nossa Senhora na montanha La Salette, na França. O dia mais esperado é o domingo, 8 de setembro, em que os devotos, durante a madrugada, realizam peregrinações de várias cidades da região.

Calçamento

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida entregou aos moradores o primeiro trecho de calçamento no interior de Boa Vista da Aparecida com aproximadamente 2,1 quilômetros; a estrada liga a comunidade de Flor da Serra até o condomínio São Vicente. Outros 11 trechos serão entregues nos próximos dias. “Esse calçamento era um anseio antigo da comunidade e isso só está sendo possível graças à parceria entre a prefeitura, a Itaipu Binacional e os moradores”, comentou o prefeito.

Seleção de estágio

O Município de Céu Azul abriu novo Processo Seletivo de Estágio para provimento de vagas de níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto no site do agente integrador (interhativa.com.br) ou via aplicativo SUPERH. O processo é destinado para o preenchimento de vagas de bolsa-auxílio e formação de cadastro de reserva por alunos com no mínimo 16 anos, matriculados nos cursos de ensino superior, ensino médio ou técnico.

Candidatos definidos

Quatro Pontes tem 12 candidatos às cinco vagas do Conselho Tutelar. Segunda-feira (19) eles participaram de reunião e receberam as orientações da campanha eleitoral que começa nesta terça-feira (20). Os candidatos serão submetidos a um processo de eleição no dia 6 de outubro de 2019, das 8h às 17h. Os cinco eleitos assumem mandato de quatro anos no dia 10 de janeiro de 2020.

Escola ampliada

A Escola Municipal Alexandre Zilli Netto vai iniciar o próximo ano letivo ofertando 200 novas vagas para os alunos de Santa Terezinha de Itaipu. As obras de ampliação em 35% resultam no aumento de 286 para 486 alunos. Serão quatro salas de pré-escola, uma sala multiuso, ampliação do pátio coberto, playground com brinquedos novos e grama sintética. Além disso, serão realizados serviços de melhorias na cozinha, área de serviço, secretaria e diretoria da escola, reparos e revisão da cobertura, troca de pisos, pintura do prédio existente e substituição de luminárias.

Rumos da agricultura

O Encontro Regional de Agronomia é um evento bianual realizado pelo curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Unioeste, câmpus de Marechal Cândido Rondon. De 26 a 29 de agosto ocorre a oitava edição desse evento, que traz como tema “Rumos da Agricultura”. O encontro conta com palestras, oficinas, experiências práticas e outros. As informações, a programação e as inscrições estão disponíveis no site do evento https://caagrounioeste.wixsite.com/eagro2019.