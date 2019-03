Panorama regional do dia 20 de março de 2019

Projeto inédito

Pela primeira vez desde sua criação, 20 municípios do oeste foram escolhidos para integrarem do Projeto Rondon. “O objetivo é levar à população menos assistida, em municípios com menor IDH, as melhores práticas de extensões universitárias de uma forma clara e simples. O investimento é mínimo e o retorno é altamente satisfatório, principalmente no que se refere a ações de inserção, integração, qualificação e cidadania”, observou o coronel Hidenobu Yatabe, gerente nacional do projeto, ontem, na sede da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) em Cascavel.

Importância

“É uma grande honra para nós, da Amop, sermos escolhidos para a execução do projeto diante de outras regiões também importantes no contexto socioeconômico paranaense. Sabemos a importância que o projeto tem com o fortalecimento da cidadania e a inclusão social através das ações que serão desenvolvidas a partir do ano que vem”, destacou Anderson Bento Maria, presidente da Amop

Concurso

O Município de Maripá publicou nessa terça-feira (19) edital de abertura do concurso público para preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva. São 14 cargos disponíveis com salários que vão de R$ 1.225,15 a R$ 11.377,41. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 150, dependendo do cargo. As inscrições vão até 17 de abril e devem ser feitas pela internet no site do Instituto Brasil (www.institutobrasil.net.br).

Reforma urgente

A secretária de Educação de Assis Chateaubriand, Fátima Aparecida Sobral, reuniu-se ontem (19) com o secretário de Estado da Educação, Renato Feder, e solicitou recursos para a reforma da Escola Odila de Souza Teixeira. A instituição é a maior da rede municipal com 860 crianças e atende em torno de 25% de todos os alunos matriculados nas 14 escolas municipais de Assis. O prédio pertence ao Estado, mas a administração é feita pelo Município.

Conferência

A Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde de Serranópolis do Iguaçu promovem amanhã (21) a 10ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema central “Democracia e Saúde: Saúde como Direito – Consolidação e Financiamento do SUS”, que será realizada no dia 21 de março, com início às 13h30, no Centro Cultural. Além das palestras, haverá eleições para Conselho Municipal e para delegados para a Conferência Estadual de Saúde.

Cristo Redentor

O prefeito de Guaraniaçu, Osmário Portela, apresentou ontem (19) para o governador Carlos Massa Ratinho Júnior o anteprojeto do Parque de Contemplação do maior Cristo Redentor do Brasil. Após a explanação do prefeito, o governador colocou as Secretarias de Turismo e Infraestrutura à disposição para receber o projeto definitivo, primeiro passo para futura possível liberação de recursos.

Terceirizando a festa

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste estuda terceirização da festa do Município. O assunto foi abordado em reunião entre o prefeito Jones Neuri Heiden e representantes das associações do Município. A escolha das entidades da sociedade civil (sem fins lucrativos) para organizar a festa será por meio de chamada pública. O 16º Festival da Carne Suína e o 5º Concurso da Copa Suína, além da ExpoRios, vão ocorrer de 14 a 16 de junho.