Panorama regional do dia 20 de abril de 2019

Clube de Moto = boa ação

O Orquídea Negra Moto Clube fez a entrega de roupas, calçados e alimentos arrecadados para o Cras de Corbélia. O clube também apresentou projetos “Informática para a Melhor Idade” e “Operação de Sistema Android/Celulares para Melhor Idade” e está recebendo doações de materiais para posterior entrega. O clube faz um trabalho social em prol da população e agora comemora seu registro civil como entidade sem fins lucrativos.

Estacione certo

Já está vigorando em Tupãssi lei que regulamenta os pontos para estacionamento em frente aos comércios, na sede e nos distritos. Os veículos estacionados sobre o passeio poderão avançar no máximo 1,50 metro na pista de rolamento, caso contrário o estacionamento não está regularizado. As placas de regulamentação dos estacionamentos serão colocadas na próxima semana.

Santa Helena

A administração de Santa Helena assinou ordem de serviço para execução de 58 km de asfalto sobre calçamentos em várias comunidades. Também foram lançados projetos para revitalização das avenidas nos distritos de São Clemente, Sub Sede, Moreninha, a Rua Ângelo Cattani e ciclovias. Os projetos serão finalizados em quatro meses e protocolados na Secretaria de Infraestrutura e Logística para celebrar convênio que possibilite a licitação das obras.

Corrente do Bem

Secretarias de Educação, Agricultura e Meio Ambiente de Capitão Leônidas Marques, em parceria com a Itaipu, distribuíram aos funcionários fitas com a mensagem “Minha atitude faz a diferença”. O projeto “Corrente do Bem” tem o objetivo de fazer com que todos que recebam as fitas firmem um compromisso de praticar ao menos uma ação para contribuir com o planeta.

Dengue se espalha

Assim como Marechal Cândido Rondon, Mercedes e Quatro Pontes, Pato Bragado já tem caso confirmado de dengue e outros em investigação. De acordo com a enfermeira Fernanda Regina Brod, está sendo verificado se o caso é autóctone ou importado, já que a consulta foi realizada em Marechal. “Membros da família também estão com sintomas e, se confirmada a suspeita, será realizada a sorologia e a notificação e informado o Setor de Endemias para busca e eliminação do mosquito”, disse.

Obras

O prefeito de Jesuítas Junior Weiller assinou durante a semana com a Caixa Econômica autorização para liberação de crédito de R$ 3 milhões para a realização de diversas obras no Município que abrangem pavimentação asfáltica, construção de ciclovia, estacionamento e centro de eventos, reforma do ginásio de esportes, aquisição de equipamentos agrícolas e outras. “Através do trabalho da nossa equipe, a população recebe as obras, que trazem melhoria de vida, e também mais beleza para a nosso Município”.