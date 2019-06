Panorama regional do dia 19 de junho de 2019

Miss Matelândia

Foram apresentadas pela Comissão Organizadora as seis candidatas que vão concorrer a Miss Matelândia 2019. Para este 32º Concurso, a escolha será de forma inédita, durante a 8ª Quermesse de Inverno, de 4 a 7 de julho, na Praça da Cultura. A definição da Miss será no dia 6 de julho, com entrada gratuita para o público, em um espaço que será montado na própria praça. As candidatas a Miss Matelândia são: Dalleska Boss, Milena de Almeida, Aline Aparecida Gaio, Gilcemara Cicheleiro, Juiliane Barcarolo e Samara Fidelis Martins.

Financiamento milionário

O vereador James Blausius, o Laco, utilizou a tribuna da Câmara de Mercedes, para falar sobre projeto de lei de autoria do Executivo pedindo autorização para financiamento de R$ 3 milhões da Caixa Econômica. Para o vereador, esse não seria o momento para isso. Ele destaca outros problemas enfrentados em Mercedes que merecem atenção mais especial, como anel viário, estradas rurais, bairros, entre outros. O pedido para financiamento foi aprovado pela Câmara, mas o vereador não esteve presente na votação devido a problemas de saúde.

Leilão

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon promoverá no dia 27 de junho leilão para alienação de bens públicos inservíveis. Serão leiloados 47 itens, como veículos leves e pesados, sucata de mobiliário em geral, entre outros. Com lance mínimo estipulado em edital, os valores podem variar de R$ 100 a R$ 40 mil. Os bens poderão ser visitados e examinados nos dois dias anteriores ao leilão, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, devendo ser agendada a visita no departamento de patrimônio, na prefeitura.

Aposentadoria prazerosa

A Secretaria da Administração de Foz do Iguaçu lançou o Programa de Orientação para Aposentadoria. O programa será composto por quatro encontros que abordarão os temas: Cuidar da saúde, Cuidar das finanças, Desfrutar do tempo livre e Desfrutar da aposentadoria de maneira prazerosa. O objetivo é orientar, refletir, priorizar, planejar essa fase marcada por importantes impactos na vida de quem se aposenta. De acordo com a Diretoria de Saúde Ocupacional, mais de 200 servidores de Foz do Iguaçu se aposentam neste ano.

Cadastro turístico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Helena está realizando orientação a todas as empresas turísticas do Município para o Cadastur, que garante diversas vantagens e oportunidades e é também uma importante fonte de consulta para o turista. O cadastro é obrigatório para Meios de Hospedagem, Agências de Turismo, Transportadoras Turísticas, Acampamentos Turísticos, Organizadoras de Eventos e Parques Temáticos. Informações no Centro de Apoio ao Turista de Santa Helena de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Regularização fundiária

O prefeito de Três Barras do Paraná, Hélio Bruning, entregou ordem de serviço para regularização fundiária no Bairro Jardim João Paulo. “Esse é um compromisso que assumi e agora vamos resolver a situação, regularizar os lotes e dar o título definitivo de propriedade aos moradores”, disse o prefeito. Neste primeiro momento, será feita a pavimentação com pedras poliédricas para depois iniciar a regularização com a Sanepar e a Copel.