Panorama regional do dia 17 de abril de 2019

Nova ponte

Moradores das comunidades de Sanga Forquilha em Mercedes e Planalto do Oeste em Nova Santa Rosa ganharam uma nova ponte de concreto sobre o Rio Guaçu, que vai dar mais segurança e melhorar o tráfego. A obra, inaugurada no fim de semana, era aguardada pelos moradores que enfrentavam problemas de deslocamento, principalmente no período chuvoso. A nova ponte substitui a de madeira existente na comunidade, que havia sido construída há cerca de 50 anos.

Cantata de Páscoa

A 4ª Cantata de Páscoa de Quatro Pontes, intitulada “Jesus Cristo: Caminho, Verdade e Vida”, será apresentada às 19h30 de hoje (17) no Centro de Eventos, a partir das 20h. Organizado pelo Departamento de Cultura, o espetáculo tem em seu elenco 90 coralistas, que fazem parte de três corais, os quais exibirão a vida, a história de milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

Cidade Florida

Cafelândia implantou o programa com o objetivo de deixar a cidade ainda mais bonita. O “Cidade Florida” consiste na plantação de diversas mudas de flores nos canteiros principais da cidade. Além das flores, a arborização urbana também já teve inicio com o plantio de acordo com a estação. Em breve a cidade estará com uma aparência nova com as flores de inverno espalhadas pela cidade. A ideia é fazer o plantio de flores em todos os bairros.

Ponto facultativo

Assis Chateaubriand decretou ponto facultativo o dia 18 de abril, “Quinta-Feira Santa”. Desta forma, não haverá expediente interno nos órgãos administrativos vinculados à prefeitura, com exceção dos setores considerados essenciais. As 14 escolas da rede municipal e os cinco Cmeis terão aulas somente hoje (17). As atividades serão retomadas no dia 22.

Miss Matelândia

Atenção meninas de 17 a 24 anos de idade, nesta quarta-feira (17) abrem as inscrições para o Miss Matelândia 2019. Com muitas novidades e a principal delas que é a grande final será aberta ao público na Praça da Cultura durante a 8ª Quermesse de Inverno. Veja o regulamento no site www.matelandia.pr.gov.br e faça a sua inscrição na Casa da Cultura.

Mais tempo para visitas

O Parque Nacional do Iguaçu abrirá a visitação de sexta-feira (19), a domingo (21), às 8h, uma hora mais cedo. O horário de fechamento será mantido às 17h durante todos os dias do feriadão. A ampliação tem o objetivo de melhor atender os visitantes de todos os cantos do mundo que visitam as Cataratas do Iguaçu. O Parque espera receber mais de 30 mil pessoas nos três dias de feriado.

Boas estradas

Em parceria com a Itaipu, a Prefeitura de Jesuítas realizou obras de cascalhamento nas estradas rurais de Jaborandi, Ipê, Quati e Pirapora totalizando 16 km. O cronograma segue em Andirá e depois nas estradas Apucarana, Roma, Ourizona, Pássaro, Caju, Malvina, Londrina, Continental, Alvorada, e demais vias rurais. “Nossos alunos e nossos agricultores merecem estradas adequadas”, conclui o prefeito Junior Weiller.