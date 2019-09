Panorama regional do dia 14 de setembro de 2019

Consórcio intermunicipal

Onze prefeitos que compõem o Consórcio Intermunicipal Piquiri se reuniram em Corbélia para definir detalhes da operacionalização do convênio para aplicação de lama asfáltica sobre pedras irregulares. Ficou definido que a primeira etapa será inicialmente concluída nos municípios de Formosa do Oeste, Cafelândia e Corbélia.

O maquinário para a usina de lama asfáltica foi doado pela Itaipu Binacional, com repasse de R$ 2,405 milhões para o Consórcio. As máquinas e os equipamentos estão prontos para serem utilizados nos 11 municípios, que deverão realizar como contrapartida 264.000 metros quadrados de pavimentação em estradas rurais, de comum acordo entre as prefeituras.

Vera Cruz do Oeste

A Prefeitura de Vera Cruz do Oeste deu início ao recapeamento asfáltico de três quadras da Rua José Bianchini, uma quadra da Rua Heiji Sakai e uma quadra da Rua Washington Luiz. O prefeito Ednei Sgobi e a vice-prefeita Maria de Fátima Fialho acompanharam o início das obras, que estão sendo realizadas por emenda parlamentar viabilizada pelo ex-deputado Alfredo Kaefer.

Praça para a população

O Departamento de Obras da Prefeitura de Campo Bonito segue em ritmo acelerado com as obras de construção da Praça no Bairro Horizonte. A construção da praça é uma reivindicação antiga dos moradores da localidade que há anos solicitavam um local para lazer no bairro. Os morados terão à disposição academia ao ar livre e as crianças um playground de três torres com diversos brinquedos.

Selo Sesi ODS

O projeto Jovem Empreendedor Primeiros Passos, da Secretaria de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa, com enfoque nas metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil, recebeu o Selo Sesi ODS-2019. No total, 383 trabalhos foram inscritos em todo o Paraná, dos quais 150 foram contemplados. “Esse é um reconhecimento à nossa iniciativa, desenvolvida para promover educação aliada com práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável”, disse a secretária Nilza Gerling.

Porco no Rolete

A 46ª Festa Nacional do Porco no Rolete em Toledo ocorre neste domingo (15), no Clube Caça e Pesca. São mais de 150 estandes de empresas, instituições e grupos de amigos. Para o público em geral, o prato típico poderá ser saboreado nos dois restaurantes do clube, que estarão preparados para servir 1,8 mil refeições, das 11h30 às 14h ao valor de R$ 35 antecipado, na secretaria do clube ou R$ 45 na hora.

Passarelas elevadas

A Prefeitura de Assis Chateaubriand já definiu a empresa que construirá as 12 passarelas elevadas de pedestres em vários pontos da Avenida Tupãssi, que servirão como redutores de velocidade. O resultado da licitação será homologado no próximo dia 19 e, na sequência, o prefeito poderá assinar o contrato para posterior ordem de serviço. O prazo para execução é de seis meses, no entanto, o trabalho deve ser concluído em poucas semanas, a partir do início da obra.