Panorama regional do dia 13 de dezembro de 2019

Passeio ciclístico e exposição

A Sala do Empreendedor, em parceria com a Prefeitura de Nova Santa Rosa, promove neste sábado (14) mais uma edição da Expo MEIs, com a participação de microempreendedores individuais. Junto à exposição ocorre o tradicional Passeio Ciclístico, com saída às 17h30 em frente ao Teatro Municipal. Os participantes devem se inscrever a partir das 16h para participar do sorteio de quatro bicicletas e 50 cestas natalinas.

Recesso I

A Prefeitura de Assis Chateaubriand estabeleceu o recesso administrativo para o período de 23 de dezembro a 3 de janeiro nas repartições públicas municipais, com exceção de setores essenciais como coleta de lixo, UBSs, Departamento de Cadastro Econômico com plantonista e órgãos ligados à Secretaria de Assistência Social e da Mulher, sendo Cras, Creas e Conselho Tutelar.

Recesso II

Em Maripá, o atendimento ocorrerá normalmente até 20 de dezembro, às 17h, retornando dia 2 de janeiro, às 7h30. A medida não vai afetar os serviços essenciais, como a saúde. O transporte de pacientes ocorrerá normalmente no período de recesso, conforme agendamento de consultas e exames previamente realizado. O atendimento emergencial segue no Pronto-Atendimento 24 horas.

Teatro na praça

Nova Prata do Iguaçu receberá pelo segundo ano a Caravana do Natal Mágico com o espetáculo teatral Os Tesouros de Natal. O caminhão-palco está percorrendo 20 cidades do Paraná e vai se apresentar à população pratense na Praça Central, na quarta-feira (18), às 19h30.

13º na conta

O prefeito de Anahy, Carlos Antônio Reis, confirmou o pagamento do 13º salário dos funcionários públicos municipais para segunda-feira (16). “Temos o compromisso de atuar com competência e resultados e cuidar para que o pagamento do 13º seja feito em dia é uma de nossas obrigações. Serão mais de R$ 500 mil injetados na economia local”, enfatizou o prefeito.

Parlamento Jovem

Vereadores de Formosa do Oeste aprovaram a criação da Semana Municipal do Meio Ambiente. O projeto foi apresentado pelo Parlamento Jovem, criado para jovens estudantes do Ensino Médio e Técnico em Administração com o objetivo de adquirir experiência na política. “Elaboramos o projeto com a intenção de proporcionar uma semana interativa entre a comunidade, a fim de promover diversas atividades ligadas ao meio ambiente”, disse Natália Borges, presidente do Parlamento Jovem.

Leilão

A Prefeitura de Catanduvas realiza no próximo dia 19 leilão de bens inservíveis. Serão leiloados 13 veículos que se encontram à disposição para vistoria no Pátio de Máquinas do Município, na Avenida Paraná. O leilão está programado para o dia 19 de dezembro, às 14h, na prefeitura. Mais informações pelo telefone (45) 3234-8500.

Nova sinalização

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ubiratã está trabalhando neste mês de dezembro para revitalizar as pinturas de faixa de pedestre, delimitação de estacionamento e a pintura de meio-fio na área central da cidade. A sinalização vai garantir mais segurança de motoristas e pedestres evitando acidentes, deixando o trânsito mais seguro e a cidade mais bonita neste período que recebe muitos visitantes.