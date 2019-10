Panorama regional do dia 10 de outubro de 2019

Gincana escolar

A Casa Familiar Rural de Três Barras do Paraná realizou ontem (9), com os alunos de Catanduvas, a primeira etapa da gincana com turmas do 9º ano. Nesta quinta-feira (10) será a vez dos alunos dos Distritos de Alto Alegre, Barra Bonita e Santo Izidoro. Nos dias 22, 23 e 24 será a vez dos alunos da Escola Sede. A gincana tem como finalidade mobilizar os estudantes para participarem de desafios que envolvam situações de aprendizagem, companheirismo, agilidade, improviso e solidariedade, além de conhecerem os espaços, organização, metodologias e funcionamento da Casa Familiar Rural.

Curso grátis

Em parceria com o Senai, a Prefeitura de Assis Chateaubriand está oferecendo, gratuitamente, curso de pedreiro e alvenaria. Os participantes aprenderão as normas técnicas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho; introdução na construção de edifícios; leitura e interpretação de projetos; elevação de alvenarias; e montagem de lajes pré-moldadas. Ainda restam algumas vagas. O curso começa segunda-feira (14), com duração de 160 horas.

Pesca infantil

Será realizado neste sábado (12) o 1º Festival Infantil de Pesca no Lago Municipal de Missal. As inscrições terminam nesta quinta-feira (10) e quem quer se inscrever deve ir até a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, levar um quilo de alimento e os documentos da criança e do responsável. O evento começa às 14h e somente os inscritos, acompanhados dos responsáveis, terão acesso ao espaço. Mais informações pelo telefone (45) 3244-2094.

Nova ambulância

O Município de Guaraniaçu recebeu uma nova ambulância destinada aos serviços do Samu pertencente ao Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste), com sede em Cascavel. O diretor-geral do Consórcio, José Peixoto, explicou que foram substituídas 19 ambulâncias da frota e Guaraniaçu foi uma das bases contempladas com a nova viatura. Ele disse que, além dessas 19 ambulâncias, outras dez chegaram para ampliação de frota diante das novas bases criadas a exemplo de Catanduvas.

Convocando médicos

O Prefeitura de Cafelândia está convocando por meio do Diário Oficial do Município sete médicos que passaram no concurso público realizado no dia 11 de agosto. Foram convocados quatro médicos generalistas, um médico do trabalho, uma médica ginecologista obstetra e um médico pediatra. A partir da publicação, os profissionais têm cinco dias úteis para se apresentarem no DRH do Município munidos dos documentos pessoais. Caso não compareçam, os próximos da lista serão convocados.

Levando Cidadania

Nesta sexta-feira (11) será realizado, no Bairro São Domingos, em Guaíra, mais um encontro do Projeto Levando Cidadania, que tem como objetivo primordial promover serviços socioassistenciais para a população que reside em áreas distantes dos Cras e dos Creas; levar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social e ampliar o número de famílias com acompanhamento familiar, na área rural e em comunidades tradicionais e grupos específicos.

Pintura e limpeza

Uma equipe da Secretaria de Urbanismo de Campo Bonito está fazendo limpezas em geral pintando faixas de pedestres e meios-fios, recolhendo entulhos e melhorando todo o setor urbano. A equipe também está organizando o Olho de Água São João Maria, onde passarão os participantes da Caminhada da Natureza que será realizada durante as comemorações do aniversário do Município de 20 a 31 de outubro, quando Campo Bonito comemora 33 anos de emancipação.