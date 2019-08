Panorama regional do dia 08 de agosto de 2019

Carro para os pais

Nesta sexta-feira (9) haverá a sexta edição do Meu Paizão de Carrão, em homenagem ao Dia dos Pais em Boa Vista da Aparecida, parceria entre a prefeitura e as escolas estaduais e municipais. Todos os pais do Município podem participar do sorteio, mesmo não tendo seus filhos matriculados nas escolas. O sorteio será no Ginásio de Esportes Vereador Gentil Rossato, em Boa Vista da Aparecida, às 19h. Cada pai presente receberá uma cartela para concorrer.

Polo microrregional

Reunião na prefeitura alinhou tratativas para transformar Santa Helena em um polo microrregional nos atendimentos médico-hospitalares em determinadas áreas, via SUS. A intenção é uma pactuação entre o município e um hospital para prestação de serviços médico-hospitalares, visando atender com maior amplitude os pacientes locais e também de municípios como Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Diamante do Oeste e São José das Palmeiras.

Polo microrregional II

Com essa ampliação nos atendimentos, Santa Helena se tornaria cidade polo de acordo com a necessidade de atendimento identificada pelo Estado e, automaticamente, aumentaria o direcionamento de recursos para Santa Helena, contando ainda com as AIHs (Autorizações de Internamentos Hospitalares). Dessa maneira, haverá um fomento em o todo o ciclo econômico que está diretamente ligado com a futura demanda de pacientes de outros municípios.

Reciclagem em Missal

A Prefeitura de Missal entregou a ampliação da UVR (Unidade de Valorização de Recicláveis) de Missal, que inclui ampliação e reformas, equipamentos e itens de informática, utensílios entre outros equipamentos para utilização direta na separação de todo o material reciclável. Foram adquiridos também diversos itens de informática e diversos utensílios e 10 mil bolsas de ráfia algumas já entregues para a população.

Qualificando o cidadão

A Prefeitura de Capanema em parceria com o Senai deu início a mais um curso de qualificação. Com aulas à distância e também presenciais, o curso de Assistente de Controle de Qualidade prepara profissionais para atuar numa das áreas mais importantes das empresas, responsável por garantir a qualidade dos produtos e do trabalho como um todo. “Essa é uma área bastante carente de profissionais qualificados, tenho certeza que aqueles que se dedicarem terão grandes oportunidades de carreira”, disse o prefeito Américo Bellé.

Pavimentação em Campo Bonito

As obras de pavimentação poliédrica da comunidade Vila Rural em Campo Bonito seguem a todo vapor. Nos últimos dias mais de 500 metros foram pavimentados. A obra trará inúmeros benefícios para os moradores da comunidade, já que em dias de chuva tinham dificuldades para sair de suas residências e em dias de seca existia muita poeira. A pavimentação tem 50% de investimentos da prefeitura e 50% da Itaipu Binacional.