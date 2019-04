Panorama regional do dia 06 de abril de 2019

Fechando o buraco

Por falta de recursos, a Prefeitura de Campo Mourão não vai promover neste ano a Festa Nacional do Carneiro no Buraco, evento tradicional que atrai milhares de pessoas à cidade. Em 2017 a festa, que acontece desde 1991, deixou de ser realizada pela primeira vez também por falta de recursos. No ano passado ela aconteceu e o prejuízo foi de R$ 300 mil. Segundo a administração municipal, a festa só será realizada se alguma entidade assumir a organização.

Contratação de professores

Nesta segunda-feira (8) a Prefeitura de Pato Bragado inicia as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado de 2019 para preenchimento de cargos de professor e professor de apoio educacional especializado. São três vagas cada, com salários de R$ 1.554,10 para 20 horas, e quatro vagas para professor de educação infantil, 30 horas, com salário de R$ 1.918,85. Edital disponível no site www.patobragado.pr.gov.br.

Nota do produtor

A Prefeitura de Tupãssi orienta os agricultores que fazem uso de nota para que regularizem a entrega dos documentos já emitidos. Os agricultores devem procurar o setor de emissão até 15 de abril para que sejam contabilizadas e validadas. Aquele que estiver devendo notas de anos anteriores não conseguirá pegar novas em 2019. Informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3544-8000.

Ubiratã

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte conseguiu autorização para continuação do recape na Rodovia Ercides Rossetto, que liga a sede do Município ao Distrito de Yolanda. A rodovia é de extrema importância para o escoamento da safra agrícola e já passou por duas fases de recape. Nessa fase o projeto deve contemplar mais 1 km, faltando somente 1,4 km que fica para a última fase, completando assim os 17 quilômetros da rodovia.

Mais moradias

O prefeito Leonir dos Santos esteve na Cohapar para tratar de projetos habitacionais para Boa Vista da Aparecida. O objetivo é viabilizar a construção de moradias para a população de menor poder aquisitivo. “Temos um projeto para 33 casas rurais e dispomos de 30 lotes urbanos para a construção de um conjunto habitacional na cidade”, informa o prefeito. Os interessados devem fazer inscrição no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.

Melhorando a merenda

26 agricultores de Nova Cantu assinaram convênio para fornecer alimentos ao Programa de Merenda Escolar. O Prefeito José Carlos Gomes lembrou a importância do projeto onde os agricultores recebem um estímulo para melhorar ainda mais sua produção. “A melhoria na qualidade vai levar as refeições das crianças nas escolas um diferencial de qualidade sabor e nutrição, o que fará com que elas tenham um aprendizado muito melhor”, destacou.

Capanema

Após acordo entre o município e o Consórcio Baixo Iguaçu, a comunidade de Marechal Lott tem recebido trabalhos de melhorias nas ruas e estradas. Além da reforma dos calçamentos na vila, as estradas da região têm recebido readequações e cascalhamentos. “Dentro dos quatro anos de nosso mandato vamos conseguir atender praticamente a totalidade de nosso município” destacou o prefeito Américo Bellé.