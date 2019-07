Panorama regional do dia 02 de julho de 2019

Base do SAMU

Já está sendo construída em Cafelândia uma base do Samu para atender a população do município sem a necessidade de os munícipes que solicitarem o serviço esperar uma ambulância se deslocar de Corbélia ou Nova Aurora para atendimento. Com base própria e profissionais qualificados, prontos para atender a população, o trabalho vai ficar mais ágil e seguro.

Aniversário

Neste mês de julho, o município de Missal vai comemorar 56 anos de fundação. O aniversário é no dia 25 e uma grande programação está sendo preparada para celebrar a data. A programação terá início amanhã e irá até o dia 17 de agosto. O ponto alto da programação é o bolo de 56 metros e o show com a dupla Zezé di Camargo e Luciano no dia 25 de julho.

Convênio com hospital

A Secretaria de Saúde assinou convênio com o Hospital Madre de Dios de São Miguel do Iguaçu para realização de cirurgias de média e alta complexidade, as quais não são possíveis serem realizadas no Hospital e Maternidade de Itaipulândia. Com este convênio, os munícipes que se encontram por muito tempo na fila de espera aguardando a realização de procedimentos cirúrgicos terão um atendimento de alta qualidade, uma vez que o hospital conveniado fica próximo de Itaipulândia.

Ampliação da pista

O secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, disse que a ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu está na agenda do Governo Federal. Pelo projeto, a extensão da pista vai para 3.270 metros. Com a ampliação da pista atual, voos sem escalas para os Estados Unidos e a Europa sairão de Foz, igualando-se ao aeroporto de Puerto Iguazu, que a partir deste mês possui uma ligação direta com Madrid, na Espanha, pela Air Europa. O custo da obra está avaliado em R$ 110 milhões.

Casa própria

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Marechal Cândido Rondon está convocando os candidatos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, relacionados ao Conjunto Habitacional Sol Nascente, para a assinatura de contrato. O ato está marcado para quinta-feira (4), a partir das 14h, no pavilhão do CTG, no parque de exposições. Os convocados deverão comparecer para o ato de assinatura munidos de carteira de identidade e CPF.

Materiais de construção

O Prefeito de Guaíra Heraldo Trento, juntamente ao Assessor de Habitação, Pedro Dimas, realizaram a entrega de materiais para auxiliar na construção, reforma ou ampliação de moradias para 10 famílias guairenses. A ação tem previsão em Lei Municipal, e a efetivação do feito só é possível após o processo de análise pela Comissão designada para verificação de famílias que tenham esse perfil de atendimento. Os interessados podem procurar a Diretoria de Habitação.

Pesca solidária

Foi realizado no fim de semana, no Alagado de Rio Bonito do Iguaçu, a 4ª etapa do Campeonato de Pesca Esportiva à Traíra, promovida pela Santiago Pesca Esportiva, reunindo dezenas de equipes de vários municípios paranaenses. A equipe da Secretaria de Assistência Social recebeu donativos, entre roupas, cobertores e outros itens de inverno, coletados entre as equipes participantes. A competição já é tradicional na região e esta etapa faz parte de sete que serão disputadas em 2019. A 5ª etapa da competição está programada para o dia 3 de agosto no mesmo local.