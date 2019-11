Panorama regional do dia 01 de novembro de 2019

Reurbanização

O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu deu início nessa quinta-feira (31) aos serviços de topografia na ocupação do Bubas, região do Porto Meira. Esse é primeiro passo para o projeto de reurbanização do local, onde vivem hoje cerca de 6 mil pessoas. De acordo com a diretora superintendente do Fozhabita, Elaine Ribeiro Anderle, os serviços de topografia devem ser concluídos em até 60 dias. “Com as medições e as demarcações das ruas, podemos iniciar o projeto de infraestrutura”.

Passe livre

O Município de Assis Chateaubriand aderiu à plataforma digital do Programa Passe Livre, benefício estadual que assegura a isenção tarifária nos transportes coletivos intermunicipais para pessoas com deficiência e algumas doenças crônicas previstas em legislação e que possuem renda familiar inferior a dois salários mínimos por pessoa. A partir de agora, o processo para requerimento passa a ser feito por meio de sistema eletrônico. Essa mudança irá agilizar a liberação dos benefícios, que serão entregues dentro de 30 dias.

Conhecimento

Parceria entre o Município de Santa Helena e o Sebrae-PR possibilitará a realização de um curso prático em licitações voltado aos empresários. Objetivo é capacitar os fornecedores ou quem ainda não conhece como funcionam as compras públicas. “A intenção é que os empresários aprendam passo a passo o processo de compra e que esse conhecimento seja aplicado nos processos de concorrência pública que hoje movimentam valores significativos em Santa Helena”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Airton Luis Oberger.

Atualizando o rebanho

Começa nesta sexta-feira (1º) e segue até 30 de novembro em Marechal Cândido Rondon a campanha de atualização dos rebanhos, promovida pela Adapar. Deve ser considerada pelo produtor rural a quantidade de animais existentes em sua propriedade rural: bois, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, galinhas e peixes. A atualização pode ser feita também no site www.adapar.pr.gov.br. A campanha de atualização é obrigatória e acontecerá duas vezes por ano, nos meses de maio e novembro.

Finados

Com previsão de um grande público a visitar o local no feriado de finados, dia 2 de novembro, a Prefeitura de Boa Vista da Aparecida realizou melhorias no Cemitério Municipal. O objetivo é oferecer condições mínimas aos visitantes que possuem familiares e amigos sepultados. Segundo Sérgio Borges da Silva, diretor do Departamento de Serviços Urbanos, os trabalhos são executados periodicamente e em datas em que o movimento é maior, como Dia de Finados, é feito um mutirão.

Melhorias para o verão

O Centro Náutico Marinas de Guaíra está recebendo melhorias para receber a população na temporada de verão. Estão sendo reformados pavilhões, anfiteatro e centro administrativo. Em breve serão instalados novos quiosques, equipamentos esportivos, banheiros, academia, parque, píer flutuante e centro de apoio ao visitante. Parte dos investimentos é fruto de emenda do ex-deputado Alfredo Kaefer.

Campo de futebol

Máquinas e servidores da Prefeitura de Braganey já estão trabalhando na construção de um campo de futebol no Distrito de Longuinópolis. As obras estão sendo realizadas com recursos próprios do Município, visando à valorização do esporte e o entretenimento. A Secretaria de Esportes de Braganey também planeja realizar campeonatos e torneios assim que as obras estiverem concluídas.