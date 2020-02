Panorama regional: Cicloturismo, Combate à dengue e Cupim Assado

Cicloturismo

Marechal Cândido Rondon sedia no fim de semana mais uma etapa do Circuito de Cicloturismo. A expectativa é de que mil ciclistas participem desta primeira etapa. Setores envolvidos com o evento, especialmente na área de segurança, já definiram os últimos detalhes. Haverá dois percursos: um de 25 e outro de 40 quilômetro, sendo a maior parte em entradas rurais.

Obras nos bairros

A Prefeitura de Foz do Iguaçu executará obras contra alagamentos no Bairro Três Bandeiras. O investimento nos serviços de drenagem, na Rua Cantagalo, será de R$ 258 mil e o edital do processo licitatório já está publicado. As propostas das empresas interessadas em executar os serviços serão abertas no dia 27 de fevereiro.

Projetos sociais

A Prefeitura de Nova Santa Rosa abriu inscrições para os seguintes projetos: Projeto Viver Coral Infantil Sementes do Amanhã, Circo Zuriel e nas oficinas de música, que são: violão, violino, acordeom, teclado e bateria. As inscrições podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Combate à dengue I

Um verdadeiro pente-fino está sendo realizado na cidade de Jesuítas para conter o avanço da dengue. E a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, atendendo solicitação do Departamento de Fiscalização Municipal, está limpando lotes que foram multados por não atenderem à determinação da realização de limpeza. Já foram notificados mais de 100 lotes urbanos e, os que não atenderam à determinação, estão sendo multados, de acordo com lei municipal.

Combate à dengue II

Em Terra Roxa, a Secretaria de Meio Ambiente está intensificando a fiscalização em lotes para manter o Município limpo e proteger a saúde pública. Os proprietários de imóveis com matagal acima de 40 cm são notificados e têm prazo de até três dias úteis para proceder a roçada ou a limpeza no local. Em caso de descumprimento, o Município executará os serviços e lançará o débito ao contribuinte no IPTU.

Cupim Assado

Estão definidas as atrações do 32º Concurso Nacional do Cupim Assado, de 13 a 15 de março. em Pato Bragado. As festividades começam na sexta-feira (13), às 19h, com abertura da Exposição da Indústria e Comércio, a escolha da Miss Pato Bragado e o show-baile com o Grupo Herança. No sábado (14), show com Dalton e Lucas, seguido do show com Marcos e Belutti. No domingo (15), show com o grupo Som do Sul.

Artes

A Casa da Cultura de Toledo abriu inscrições para os cursos de 2020. No total, são oferecidos 16 cursos para interessados com idades a partir de seis anos. Para este ano, estão abertas 650 novas vagas para os cursos da Casa da Cultura e do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados).

Transporte novo

A Prefeitura de Campo Bonito entregou à Secretaria de Educação um novo ônibus para o transporte escolar dos estudantes da comunidade de Agroibema. “Com um ônibus novo e confortável, nós, da administração, temos a confiança que beneficiaremos essa comunidade com melhor qualidade e segurança na condução do transporte para os alunos”, destacou o prefeito Antonio Carlos Dominiak.