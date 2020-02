Panorama regional: aulas adiadas, escola pronta em Guaraniaçu e Escola de Artes de Marechal Rondon

Aulas adiadas

Planejado para esta terça-feira (4) e no dia 10, o início do ano letivo na Escola Municipal Dona Leopoldina e no Cmei Cantinho Feliz foi adiado devido à epidemia de dengue em Quatro Pontes. A Secretaria de Saúde enviou ofício à Secretaria de Educação informando que já foram notificados 143 casos neste ano, com a confirmação de 115, ou seja, 2,86% da população, levando o Município ao estado de emergência.

Volta às aulas

Mais de 750 alunos matriculados na rede municipal de Maripá voltam às aulas nesta quarta-feira (5). Os primeiros dias são de adaptação e acolhida dos estudantes para o ano letivo de 2020 nas três escolas municipais e no Centro Municipal de Educação Infantil. As redes estadual e particular de ensino também retornam às atividades nessa data.

Escola pronta

A Prefeitura de Guaraniaçu terminou as obras da Escola Francisco M. da Silva na comunidade de Mato Queimado que já está sendo utilizada por alunos e professores. Agora estão sendo construídos playground e uma miniarena para uso dos estudantes. O prefeito Osmário Portela informa ainda que já autorizou o início das obras de reforma do antigo prédio da escola para a implantação do projeto “Espaço Legal”, com cursos, treinamentos, lazer, educação, cultura e alimentação saudável para todas as crianças.

Escola de Artes

A Escola de Artes de Marechal Rondon abriu matrículas para novos alunos. Elas poderão ser feitas até 14 de fevereiro. Os interessados devem ir até o parque de exposições, em frente à Casa Cultural, das 7h45 às 18h30, inclusive no horário de almoço, munidos de fotocópia do RG (aluno e responsável legal) e fotocópia de comprovante de endereço. Se menor, um responsável legal deverá estar presente para assinar os documentos. Lembrando que as vagas são limitadas.

Transição

No próximo dia 12 haverá eleição da nova diretoria da Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina). Chapas poderão se inscrever até o próximo dia 6. Os associados estão sendo convocados para a votação que começará às 15h e será concluída às 18h30. Em seguida, ocorrerá a apuração e logo após a posse.

Casamento coletivo

A Prefeitura de Toledo vai realizar o Casamento Coletivo Cidadão 2020. As inscrições serão feitas presencialmente na Secretaria de Políticas para Mulheres. Os casais interessados devem levar: RG, CPF, comprovante de renda individual, Carteira de Trabalho, comprovante de Cadastro Único atualizado, comprovante de endereço, Certidão de Nascimento ou de Divórcio com averbação.

Expocap cancelada

A Prefeitura de Capitão Leônidas Marques cancelou a realização da tradicional Expocap (Feira de Indústria e Comércio) e vai destinar os recursos para construção do Hospital Municipal. O prefeito Cláudio Quadri acredita que o cancelamento do evento para investir na construção do novo hospital é o melhor caminho de prioridades de sua administração municipal.

Coleta Seletiva

Implantado em junho de 2018, o Programa de Coleta Seletiva de Foz do Iguaçu já atende 100% das residências da área urbana. Mais de 3 mil toneladas de materiais já foram recolhidas. O programa iniciará agora o atendimento aos moradores da área rural, de forma gradativa. As primeiras regiões a receber a coleta serão Alto da Boa Vista e Náutica a partir de 17 de fevereiro.