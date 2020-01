Panorama Regional

Missão Calebe

O Grupo Missão Calebe estará em Corbélia até 2 de fevereiro realizando palestras, colônia de férias, além de serviços voluntários pela cidade. A partir de segunda-feira (27), das 14h às 17h, começará a colônia de férias, com o tema “O Mundo das Aves”. Também terá palestra para os pais sobre a influência da mídia na família, a influência da música no desenvolvimento congênito, o intelectual das crianças e jovens e a educação dos filhos.

Convocação

A Secretaria de Educação de Guaraniaçu está convocando os classificados no Processo Seletivo Municipal para apresentação de documentos e escolha de vaga de trabalho. Os classificados devem se apresentar segunda-feira (27) na secretaria, levando os documentos necessários e a ficha de inscrição para comprovação das informações prestadas.

Limpando lotes

A Prefeitura de Cafelândia está notificando os proprietários de terrenos nos Bairros Jardim das Palmeiras e Ouro Verde para que realizem a limpeza. “Após as notificações, eles têm 15 dias para limpar e isso está acontecendo. Estamos indo a todos os bairros verificando e colocando as placas. Queremos nossa cidade limpa, bonita e saudável”, destacou o responsável pelo Departamento de Fiscalização, Paulo Sergio Moreira.

Desconto no IPTU

Já está disponível no site da Prefeitura de Foz do Iguaçu a consulta do IPTU 2020. Os contribuintes poderão pagar o tributo em parcela única com desconto de 10% ou em até nove parcelas. A cota única e a primeira parcela do imposto serão entregues pelos Correios a partir de fevereiro, as demais parcelas deverão ser impressas no site da prefeitura.

Geração de empregos

A Prefeitura de Quedas do Iguaçu anunciou a liberação de R$ 400 mil da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas para a construção de novos barracões industriais. Os recursos irão permitir o aprimoramento estrutural do Município para a instalação de empresas e indústrias, possibilitando a geração de novas oportunidades de emprego e renda para a população.

Auxílio-transporte

A Secretaria de Educação de Pato Bragado vai abrir inscrições para renovação e novas solicitações do programa de Incentivo à Formação Acadêmica de 3 a 28 de fevereiro. Novos estudantes devem levar a cópia autenticada da carteira de identidade, CPF e título de eleitor, comprovante de que reside no Município há mais de cinco anos e comprovante de residência atual, e declaração de matrícula da faculdade.

Guerra ao mosquito

O prefeito Cláudio Quadri de Capitão Leônidas Marques reunirá na segunda feira (27), órgãos constituídos e representantes da população, para iniciar uma força tarefa no combate aos focos de proliferação do mosquito da dengue. O encontro deverá promover ações mais eficazes e enérgicas para a diminuição do índice de infestação do Aedes Aegypti.

Pavimentando

A Prefeitura de Capanema vai realizar no dia 11 de fevereiro o processo de licitação para definição da empresa que será responsável para a pavimentação na Rua Tibiriçá, entre a Rua Minas Gerais e a Travessa Werner Bladt. A Travessa Pedro de Ross também é uma das contempladas. As obras devem começar logo após os trâmites burocráticos da licitação.