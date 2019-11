Panorama esportivo do dia 7 de novembro de 2019

Judô

A atleta cascavelense Emilly Kauani da Rosa dos Santos está no México esta semana, para representar a seleção brasileira sub-15 no Campeonato Pan-Americano de Judô. A jovem judoca cascavelense venceu tudo que disputou este ano, tendo sido medalhista ouro no Paranaense, no Brasileiro e nos Jogos Escolares, pela categoria peso pesado até 73 quilos.

Ações de marketing

Paralelamente às atividades em campo, a diretoria do FC Cascavel trabalha com ações voltadas ao torcedor. “O programa de sócio torcedor vai ser lançado em breve. Já fizemos ação nas escolas, lançamos uma linha de chocotones do clube e estamos lançando uma série especial de chinelos, além de camisas comemorativas. Renovamos com todos nossos patrocinadores e tem gente nova chegando para somar. Montamos um bom time e além do Campeonato Paranaense vamos estrear na série D do Brasileiro, então, de sete jogos que tivemos em casa em 2019, teremos pelo menos 18 em 2020, e poderemos chegar a 30 dependendo da nossa habilidade”, comenta o presidente da equipe, Valdinei Silva.

Clínica de GR

Polo da modalidade no País, a cidade de Toledo será palco da 1ª Clínica de Ginástica Rítmica, marcada para ocorrer de 2 a 8 de dezembro e aberta a técnicos de GR, atletas e estudantes de Educação Física. Para participar, os interessados deverão fazer a sua inscrição prévia, enviando a sua solicitação para o email grd@toledo.pr.gov.br. Os valores são diferenciados para estudantes, ginastas e treinadores e serão disponibilizados alojamento e alimentação, não inclusos na taxa de inscrição. Cada clube federado à Federação Paranaense de Ginástica terá direito a uma vaga gratuita, que poderá ser ocupada por uma ginasta ou um técnico.