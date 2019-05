Panorama esportivo do dia 28 de maio de 2019

Brasileirão

A Série A do Brasileirão teve a sua 6ª das 38 rodadas encerradas apenas na noite de ontem. Toda a empolgação ou preocupação para o torcedor é antecipada, ainda mais em ano de calendário pausado, como será nesta temporada por causa da Copa América, que será disputada de 14 de junho a 7 de julho. A pausa costuma fazer com um “novo campeonato” seja disputado ao seu reinício, pois os times ou se reforçam ou se desfazem de jogadores, ou ainda perdem o ritmo da competição. Até o início da Copa América serão realizadas mais três rodadas do Brasileirão.

Palmeiras

Apesar da empolgação, como nos cinco jogos de invencibilidade do Corinthians, ou do desespero, como no Grêmio estar na zona de rebaixamento, o torcedor que acompanha o Brasileirão deve se atentar concretamente à campanha do Palmeiras. O atual campeão, e notoriamente dono de um dos elencos mais qualificados do País, lidera a classificação como único invicto e com o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Consequentemente, tem o melhor saldo de gols, além do maior número de vitórias, critérios de desempate.

Líder certo

A campanha do Palmeiras destoa tanto no campeonato que seguirá líder ao término da próxima rodada independentemente de qualquer resultado. No domingo, o Verdão visitará a Chapecoense, enquanto o vice-líder Atlético-MG receberá o CSA. Mesmo que perca a invencibilidade em Chapecó e o Galo mineiro triunfe em casa, o Porco seguirá líder. Vale lembrar que o Palmeiras já enfrentou e venceu o Atlético-MG, além de Santos e Internacional, concorrentes diretos ao título no fim do ano.

Calendário

Conforme a temporada afunila, o time que estiver na disputa pelo título em mais competições tende a sentir mais o efeito desgastante do calendário de jogos, com decisões e viagens. O Palmeiras, líder do Brasileirão, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2018, além do título nacional, foi vice-campeão paulista, e semifinalista da Libertadores e da Copa do Brasil. Por enquanto, nenhum outro time destoa tanto quanto o Verdão na temporada.