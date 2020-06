Panorama esportivo do dia 27 de junho de 2020

Supersalários

Nove jogadores que atuam no futebol brasileiro recebem mais de R$ 1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas, sendo que o líder dessa lista ganha duas vezes mais do que isso. É o que revela o ranking dos 18 mais bem pagos do Brasil, elaborado pelo comentarista da ESPN Jorge Nicola e publicado por ele em seu blog.

Outro patamar

O líder do ranking é Dudu, do Palmeiras, o único jogador no Brasil que recebe R$ 2,1 milhões brutos. O valor dos vencimentos do palmeirense saltou de patamar por causa do mercado da bola, segundo o jornalista. O valor impressionante tem tudo a ver com três ofertas que Dudu recebeu nos últimos anos da China. Na última delas, o Shandong Luneng se dispôs a bancar 8 milhões de euros, livres de impostos, pelo atacante. Isso equivale a R$ 48 milhões por ano ou R$ 4 milhões por mês – líquidos.

Flamengo

O segundo nome mais bem pago do futebol brasileiro é Gabigol, do Flamengo, que saltou de R$ 1,25 milhão para R$ 1,6 milhão após ser comprado de forma definitiva. Aliás, a equipe rubro-negra é a que tem mais jogadores no ranking, com metade dos 18 listados. A soma dos salários mensais dos nove atletas representa a quantia de R$ 8,21 milhões.

Ultrapassado

A terceira posição do ranking é de Daniel Alves, do São Paulo. Um ano atrás ele era o líder da lista. Ele segue recebendo R$ 1,5 milhão por mês e tem uma folga considerável para o quarto colocado, o palmeirense Ramires, com R$ 1,2 milhão mensais.

Ranking

Segundo Nicola, o ranking dos maiores salários no futebol brasileiro, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, tem: Dudu (Palmeiras/R$ 2,1 milhões), Gabigol (Flamengo/R$ 1,6 milhão), Daniel Alves (São Paulo/R$ 1,5 milhão), Ramires (Palmeiras/R$ 1,2 milhão), Hernanes (São Paulo/R$ 1,1 milhão), Alexandre Pato (São Paulo/R$ 1 milhão), Bruno Henrique (Flamengo/R$ 1 milhão), Filipe Luís (Flamengo/R$ 1 milhão), Vitinho (Flamengo/R$ 1 milhão), Lucas Lima (Palmeiras/R$ 900 mil), Everton Ribeiro (Flamengo/R$ 900 mil), Arrascaeta (Flamengo/R$ 900 mil), Pedro Rocha (Flamengo/R$ 880 mil), Rafinha (Flamengo/R$ 850 mil), Gerson (Flamengo/R$ 800 mil), Guerrero (Internacional/R$ 770 mil), Everton Cebolinha (Grêmio/R$ 750 mil) e Gil (Corinthians/R$ 750 mil).