Panorama esportivo do dia 25 de julho de 2019

Jogos da Juventude

Marechal Cândido Rondon está movimentada com a Fase Regional da 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná divisão B. A competição vai até domingo (28) e está sendo disputada por equipes de 27 municípios da região nas modalidades de handebol (masculino e feminino), futsal (masculino) e voleibol (feminino).

Tênis

A brasileira Bia Haddad está suspensa provisoriamente por ter sido pega no antidoping dia 4 de junho durante o WTA da Croácia. Na urina da atleta foram encontradas quatro substâncias, duas não informadas e outras duas anabolizantes. Bia, 99 do ranking, nega ter feito uso das substâncias.

Spider americano

Vivendo há dez anos nos Estados Unidos, Anderson Silva se tornou cidadão americano em uma cerimônia de naturalização em massa realizada na última terça-feira (23) no Centro de Convenções de Los Angeles. Dayane, esposa do ex-campeão dos médios (84 kg) do UFC, e seus filhos assistiram à cerimônia e ainda aguardam pelo fim de seus processos de naturalização. O atleta, que não luta desde maio deste ano, tem apenas uma vitória nos últimos seis anos, tendo feito oito combates nesse período.

Quem pode…

Atual vice-líder do ranking da ATP, o espanhol Rafael Nadal colhe, também fora de quadra, os frutos de sua vitoriosa e bem-sucedida carreira. Nesta semana, o tenista adquiriu um novo iate luxuosíssimo. O novo brinquedo do tenista custa o dobro do antigo e está avaliado em 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões).

Messi punido

O tribunal disciplinar da Conmebol confirmou a suspensão automática do craque argentino Lionel Messi pelo cartão vermelho recebido no triunfo de sua seleção sobre o Chile, por 2 a 1, na disputa do terceiro lugar da Copa América contra o Chile. A punição a Messi, porém, não encerra a polêmica envolvendo o último jogo da Argentina na Copa América do Brasil. Messi voltará a ser julgado pelas declarações dadas, em que boicotou a cerimônia de premiação do terceiro lugar e chegou a declarar que a competição estava armada para ser vencida pela seleção brasileira.