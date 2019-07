Panorama esportivo do dia 24 de julho de 2019

Último treino

Ana Sátila, Felipe Borges, Omira Estácia, Fábio Rodrigues e Marina Souza, canoístas do Instituto Meninos do Lago de Foz do Iguaçu, que representarão o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, fazem nesta quarta-feira o último treino antes de embarcar para a competição. Os atletas treinam no Canal Itaipu, no Parque da Piracema, dentro da Usina de Itaipu. Ana Sátila é uma das favoritas a trazer o ouro para o Brasil.

Futsal

A bola está rolando no Campeonato Municipal de Futsal 2019 de Santa Terezinha de Itaipu. Durante o campeonato que segue até setembro, 54 equipes se enfrentarão em mais 100 jogos, nas categorias Sub 12, Sub 14, Feminino, Amador, Veterano, Máster e SuperMáster, que irão percorrer todos os complexos esportivos da cidade. Ao todo, 750 atletas e dirigentes estarão envolvidos nas competições.

Bocha

Foram conhecidos os campeões do Campeonato Municipal de Bochinha em cancha de calcário na comunidade de Palmitolândia, em Tupãssi. O campeonato contou com a participação de 14 equipes. Após os jogos decisivos, a dupla Aguinaldo e Sergio ficou com o título da chave B e Paulo Lengert e Xuxa foram os campeões na chave A.

Nota triste

O jornalista esportivo Juarez Soares morreu aos 78 anos, ontem (23), em São Paulo, após sofrer duas paradas cardíacas. Ele lutava contra um câncer no intestino e no reto e sofreu. O enterro de Juarez Soares será nesta quarta-feira (23), no Cemitério da Consolação.

Seleção brasileira

Vadão não é mais técnico da equipe feminina. A decisão foi anunciada em nota pela CBF e coloca um fim na passagem do treinador, que começou em 2017 e foi recheada de contestações. Sob o comando de Vadão, a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo pela França.

Natação

A Federação Internacional de Natação aumentou para um ano a suspensão de Gabriel dos Santos, flagrado no antidoping dia 20 de maio. Assim, o nadador brasileiro, vice-campeão mundial em 2017 com o revezamento 4 x 100 metros livre, está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio.