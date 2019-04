Panorama regional do dia 23 de abril de 2019

Passeio Ciclístico

Um passeio ciclístico ocorre dia 1º de maio em Tupãssi. O início será às 14h com saída da Praça Central. Todo o percurso será acompanhado por ambulância e carros de apoio. O passeio terá tema livre e as bicicletas mais bem enfeitadas serão premiadas. Haverá sorteio de bicicletas entre os participantes. A promoção é do Rotary Club, com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Tupãssi e da prefeitura.

Convite aos produtores

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pato Bragado, a Itaipu Binacional e o Biolabore convidam os produtores rurais para a oficina “Fabricação e utilização de pomadas caseiras e outros métodos alternativos de bovinos leiteiros”, amanhã (24), às 19h30, no pavilhão comunitário da Linha Dois Vizinhos. Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas o quanto antes, no Instituto Emater.

Habitação para Agro Cafeeira

Foram assinadas as plantas das 149 unidades habitacionais a serem construídas no Distrito de Agro Cafeeira, em Matelândia, para contemplar famílias cadastradas no sistema da Assistência Social e Habitação. O ato ocorreu no gabinete do prefeito Rineu Menoncin, e reuniu o presidente da Câmara, Rafael Felisberto, e o vereador Nei Gasparin.

Recadastramento

Eleitores dos municípios da Comarca de Matelândia – Céu Azul, Ramilândia e Vera Cruz do Oeste – devem comparecer no Fórum Eleitoral para o recadastramento eleitoral biométrico, que é obrigatório. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. O procedimento deve ser agendado pela internet. O serviço permite ao eleitor escolher dia e horário de atendimento. Basta o eleitor acessar o site do TRE/PR: www.tre-pr.jus.br.

Auxílio-transporte

A Secretaria de Educação de Quatro Pontes encerra nesta sexta-feira (26) o prazo para protocolar o requerimento do auxílio-transporte universitário e técnico, benefício ofertado aos quatropontenses que frequentam cursos de graduação e/ou de tecnologia em outros municípios. A primeira parcela será paga entre os dias 13 e 31 de maio. O protocolo pode ser realizado na recepção da prefeitura ou pelo site www.quatropontes.pr.gov.br.

Pesagem

Prossegue nesta semana a pesagem do Programa Bolsa Família em Três Barras do Paraná. Os usuários devem se ir até a sala do Senac na prefeitura, munidos de documento pessoais como: cartão Bolsa Família, carteiras de vacinas atualizadas e o último preventivo. O horário de atendimento é das 8h às 11h e no período da tarde, das 13h30 às 16h.

Melhoria das estradas

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida segue com seu cronograma de melhoria das estradas rurais. Com o objetivo de proporcionar melhores condições de trafegabilidade, segurança e escoamento da produção, a Secretaria de Viação e Obras e o Departamento de Agricultura realiza importantes serviços no interior com adequações nas estradas rurais. Além do trabalho de manutenção, são realizadas roçadas e limpezas nas áreas centrais da cidade.