Panorama esportivo do dia 18 de junho de 2019

Liga Futsal

Derrotado em seus últimos três compromissos na Liga Nacional de Futsal, o Foz Cataratas abrirá amanhã a 10ª rodada da competição. O Azulão da Fronteira receberá o Blumenau/SC em busca de voltar a figurar entre os melhores representantes do Estado na LNF. Atualmente esse posto pertence ao Campo Mourão, com 18 pontos, na quinta colocação. O Cascavel aparece em seguida, em sexto com 15. O Foz tem 12 pontos, na 10ª colocação. O jogo amanhã está marcado para as 20h15, no Ginásio Ney Braga.

Bolão

A equipe feminina cascavelense voltou para casa com o troféu de terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Bolão Sênior, realizado no fim de semana em Pato Branco. A competição reuniu cerca de 200 atletas de 11 cidades da região Sul do Brasil. Além de Cascavel e Pato Branco, o Brasileiro também contou com times de: Coronel Vivida, Marechal Candido Rondon, General Carneiro, Canoinhas (SC), Blumenau (SC) – com três equipes -, Dois Irmãos (RS), Lajeado (RS), São Leopoldo (RS) e Venâncio Aires (RS).

Parajaps

A 8ª edição dos Parajaps (Jogos Paradesportivos do Paraná) só será aberta oficialmente na quinta-feira, mas as disputas já começarão amanhã em Londrina, apesar de o primeiro campeão já ter sido definido em Curitiba. É que a capital do Estado sediou o triangular do rúgbi masculino, vencido pela equipe anfitriã, com Colombo em segundo e Campo Largo em terceiro.

Segundona

A Segunda Divisão do Paranaense de Futebol viveu seu dia de Brasil x Alemanha, no fim de semana. O PSTC recebeu e venceu o Nacional de Rolândia por 7 a 1, em Cornélio Procópio. Com o resultado, o PSTC segue com a melhor campanha da 2ª fase e como único invicto, já garantido na semifinal. a outra vaga do grupo está totalmente aberta, em disputa por São Joseense, Prudentópolis e Nacional. No Grupo B, União e Apucarana têm 9 pontos, contra 7 do Batel. Já o Rolândia não tem mais chances de avançar.

Definições

A definição das semifinais da Segundona ocorrerá domingo, na última rodada, com: São-Joseense x Nacional, Prudentópolis x PSTC, União x Batel e Rolândia x Apucarana. Domingo também será dia de definições na Série D do Brasileiro. O Cianorte busca vaga nas oitavas de final em casa, depois de empate sem gols em Araraquara (SP) com a Ferroviária.