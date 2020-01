Panorama esportivo do dia 15 de janeiro de 2020

Copa Brasil

A rodada de classificação da Copa Brasil 2020, que credencia quatro times para as semifinais, contará com três jogos nesta quarta-feira (15). Depois do confronto entre Taubaté e Denk Maringá, ontem à noite, hoje será a vez de Sesi-SP x Fiat/Minas (19h), Sada Cruzeiro x Itapetininga (20h) e Sesc RJ x Vôlei Renata (20h) definirem os semifinalistas, que se confrontarão no dia 24.

Paraná Clube

O Paraná Clube chegou a 12 reforços contratados para 2020. O último nome confirmado, ontem (14), é do zagueiro uruguaio Facundo Falcón, 22 anos, que estava no Real Sport Club, de Capão da Canoa (RS), da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A tendência é que um goleiro e um centroavante desembarquem no Ninho da Gralha nos próximos dias. O técnico Allan Aal também deve contar com alguns destaques da equipe que disputou a Copinha.

Renovou

O Athletico renovou o contrato com o volante Erick, 22, até 2025. O atleta é uma aposta do clube para o futuro e deve ganhar mais chances nesta temporada, principalmente se Bruno Guimarães for vendido. Em 2019, seu primeiro ano no Furacão, ele jogou 29 partidas, a maioria com o time de aspirantes no Estadual. No Brasileirão, ele fez 14 jogos – sete como titular e sete saindo da reserva – e marcou três gols. Erick foi revelado pelo PSTC, de Cornélio Procópio, e se destacou pelo Operário na conquista do título da Série C 2018.

Coxa em casa

O Coritiba segue com trabalhos durante a pré-temporada e, nessa terça-feira (14), treinou pela primeira vez no gramado do estádio Couto Pereira em 2020. Na semana da estreia nesta nova temporada, o time coxa-branca teve o primeiro contato com a casa alviverde, palco do jogo de domingo (19), já pelo Campeonato Paranaense, contra o FC Cascavel.