Panorama esportivo do dia 03 de agosto de 2019

Na final

O triunfo do Grêmio sobre o Libertad, no mata-mata das oitavas de final da Libertadores, garantiu uma equipe brasileira na disputa do título ainda que a competição esteja apenas nas quartas de final. É que os quatro representantes do País nesta fase estão do mesmo lado do chaveamento. Assim, os duelos Palmeiras x Grêmio e Flamengo x Internacional definirão um dos finalistas. O outro sairá dos confrontos River Plate x Cerro Porteño e LDU x Boca Juniors.

Dani Alves

A contratação de Daniel Alves pelo São Paulo surpreendeu até mesmo os torcedores do time que detém mais títulos internacionais do Brasil. Mas mais do que isso, mostrou novamente a credibilidade no mercado da bola e junto a investidores, que ajudarão a bancar a passagem do jogador mais vitorioso do futebol mundial no Morumbi.

Sábado, às 11h

A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 16 a 20 da Série A do Campeonato Brasileiro com novidades. A principal delas é jogos às 11h no sábado. Na 18ª rodada, no dia 7 de setembro (sábado), Corinthians x Ceará e Vasco x Bahia inaugurarão o novo horário (11h). No sábado seguinte, dia 14 de setembro, será a vez de Flamengo e Santos medirem forças num duelo que poderá ter a liderança do campeonato em jogo. No sábado, seguinte, dia 21, Botafogo e São Paulo duelarão às 11h. O horário já está sendo testado na Série B desde as primeiras rodadas deste ano.

Histórico

A Uefa fez um anúncio histórico sexta-feira: o responsável pela arbitragem na partida entre Liverpool (campeão da Champions) e Chelsea (campeão da Liga Europa), pela Supercopa da Europa, será uma mulher. Stéphanie Frappart, da França, apitará o confronto que está marcado para o dia 14 de agosto, em Istambul, na Turquia. Essa será o primeiro jogo masculino de uma competição organizada pela Uefa com uma árbitra em toda a história. Aos 35 anos, Stéphania Frappard já foi a primeira mulher a apitar uma partida do Campeonato Francês masculino (Amiens 0x0 Strasbourg), no dia 28 de abril deste ano. Ela também foi a árbitra da final da última Copa do Mundo de Futebol Feminino, entre Holanda e Estados Unidos.