Panorama esportivo dia 01 de novembro de 2019

Sub-17

Depois de vencer Canadá (4 a 1) e Nova Zelândia (3 a 0), a seleção brasileira já está classificada para a próxima fase da Copa do Mundo Sub-17, e enfrenta, nesta sexta-feira, a seleção de Angola, também já classificada, para definir quem passa em primeiro lugar do Grupo A. O jogo será no Estádio Olímpico de Goiânia, às 20h e o time do Brasil vai em busca da terceira vitória para conseguir o primeiro lugar do grupo e enfrentar um dos terceiros colocados dos Grupos C, D ou E.

GR

Sem as atletas que no fim de semana conquistaram três medalhas para o Brasil no Campeonato Sul-Americano, a equipe de ginástica rítmica de Toledo tenta se destacar no Campeonato Paranaense de Conjuntos, que será realizado de hoje a domingo em Londrina. A representação toledana contará com dois conjuntos na categoria pré-infantil, níveis 1 e 3.

LFP

Dois dias após medirem forças pela rodada de ida, Marechal e Toledo voltam a se encontrar pela Liga Futsal Paraná nesta sexta-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final. O duelo será no Ginásio Alcides Pan, às 20h30. Na noite de quarta-feira (30), o time rondonense venceu em casa a equipe toledana, por 4 a 1, resultado que lhe dá a vantagem do empate para seguir á semifinal, para enfrentar quem passar de Chopinzinho x Campo Mourão, duelo que terá o primeiro jogo também nesta sexta-feira, mas às 20h15.

Handebol

O FAG/Bearskin terá seu último compromisso em casa pela Liga Nacional de Handebol Feminino neste sábado (2), do no qual receberá a equipe do Pinheiros (SP). O adversário, campeão em 2016, é a única equipe que conseguiu quebrar a hegemonia de São Bernardo (eneacampeão) e Concórdia (tricampeão) nos últimos 13 anos na Liga. O jogo será às 15h, no ginásio do Centro Educacional FAG.

Futebol

Passada a reunião arbitral que definiu a fórmula de disputa e as datas do Paranaense de Futebol 2020, as conversas agora entre os dirigentes das equipes participantes da competição é em relação à cota de TV. Com valor reduzido em relação ao ano passado, de R$ 6 milhões para R$ 2 milhões, a transmissão das partidas por rede aberta de televisão deverá ser feito apenas a partir das quartas de final. O Paranaense de Futebol 2020 começará em 18 de janeiro e irá até 26 de abril. A tabela de jogos será divulgada até o próximo dia 18.