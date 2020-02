Panorama esportivo: cicloturismo, Mais Verão e Fábio Carille 

Cicloturismo

São Miguel do Iguaçu sedia no dia 8 de março o 7º Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, segunda etapa do calendário. Serão dois trajetos, de 35 km e de 20 km. Os ciclistas passarão por estradas de chão, pedra irregular e asfalto. O grau de dificuldade do trajeto maior é considerado moderado e do trajeto menor, leve. As inscrições já estão abertas e são feitas no site www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo.

Mais Verão

Começa nesta quinta-feira (20) e segue até domingo (23), em Marechal Cândido Rondon, o Mais Verão 2020. A programação prevê torneio municipal de vôlei de praia, torneio municipal de handebol de areia, torneio municipal de beach tênis, torneio municipal de futevôlei, futebol de areia, stand up padle, caiaque, bolha no lago, brinquedos infláveis, projeto Dança Marechal, atividades recreativas, rapel, entre outros. As atividades serão realizadas na Praça Willy Barth, no Lago Municipal e no Parque de Lazer de Porto Mendes.

Fábio Carille

Três meses após deixar o Corinthians, Fábio Carille está de volta ao futebol saudita. O treinador comandará o Al-Ittihad, que anunciou contrato de um ano e meio. O time tenta o primeiro título nacional desde 2009.

Seleção Brasileira

Com a volta de Marta e Formiga, ausentes da última convocação, a técnica Pia Sundhage divulgou a lista de jogadoras que disputarão torneio na França contra as donas da casa, Holanda e Canadá. Natascha e Jucinara foram chamadas pela primeira vez.

Pernambuco

A Justiça determinou a extinção de torcidas organizadas dos três grandes de Pernambuco: Náutico, Santa Cruz e Sport. Ações da Procuradoria-Geral solicitavam o encerramento por episódios seguidos de vandalismo e violência. A Receita Federal será notificada para que seja cancelado o CNPJ.