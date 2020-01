Panorama Esportivo

Voltou

Cerca de dois meses depois de anunciar interrupção nas atividades com sua equipe principal por tempo indeterminado, o Marechal Futsal está de volta ao cenário esportivo estadual. O anúncio foi feito esta semana pelo novo gestor da equipe, o empresário Cristiano Bortolon, da Jaclani Esportes e também o nome por trás da recém-criada Liga Futsal Paraná. No anúncio, ele confirmou que o time rondonense só não disputará em 2020 a Liga Nacional. Assim, o Marechal terá pela frente a Série Ouro do Paranaense, a LFP, o Estadual Sub-20 e os Jogos Abertos.

Fora da rota

A CBF ainda não divulgou os locais em que a seleção brasileira mandará seus jogos este ano pelas Eliminatórias Sul-Americanas, apenas que a estreia será no Nordeste, no dia 26 de março. A imprensa nordestina crava que esse jogo, com a Bolívia, será em Recife, na Arena Pernambuco, que, inclusive, já recebeu vistoria de profissionais da Confederação. Crava ainda, que a CBF não planeja nenhum jogo da seleção na região Sul do País. Ou seja, Curitiba (Arena da Baixada) e Porto Alegre (Arena do Grêmio e Beira-Rio) estão fora do radar de possíveis locais para os jogos da equipe de Tite nas datas de setembro, outubro e novembro deste ano.

Clima leve

A vitória do FC Cascavel sobre o Operário deixou mais leve o clima no CT da equipe cascavelense, que contava com os três pontos na estreia em casa depois de ter ficado no “quase” contra o Coritiba no Couto Pereira. O triunfo sobre o Fantasma evitou que a Serpente Aurinegra fosse para o dérbi com o Cascavel CR, domingo (26), às 16h, com um “piano nas costas”.

3ª rodada

A 2ª rodada do Paranaense 2020 foi encerrada na noite de ontem (23) e desde então as 12 equipes do campeonato passaram a pensar exclusivamente no compromisso do fim de semana. Aliás, os jogos serão de intensa rivalidade, a começar com o duelo de sábado (25), às 17h, entre Athletico e Londrina, que têm 100% de aproveitamento. No domingo, destaque para o dérbi cascavelense, às 16h, e para o clássico Paratiba, às 18h, na Vila Capanema. Os demais jogos do dia serão PSTC x Toledo, Cianorte x União e Operário x Rio Branco, todos às 16h.