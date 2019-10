Panorama regional do dia 29 de outubro de 2019

Ponte inaugurada

O Município de Cafelândia entregou as obras da ponte da linha Pianessa/Gambeta, que foi construída em parceria com o Município de Nova Aurora. “Sabemos da importância dessa ponte para as comunidades. Entregamos uma obra de qualidade que irá durar muitos anos”, disse o prefeito de Cafelândia, Estanislau Franus. “Essa não é a primeira obra em que os dois municípios são parceiros. Juntos podemos solucionar diversos problemas e é isso o que estamos fazendo”, acrescentou o prefeito de Nova Aurora, Pedro Leandro Neto.

Ponto facultativo

O Município de Maripá decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (1º) entre o feriado municipal pelo Dia da Reforma luterana, comemorado na quinta-feira (31) e o Dia de Finados, sábado, 2 de novembro. Durante esse período, apenas os serviços essenciais serão mantidos. O atendimento médico emergencial será realizado no Pronto-Atendimento 24 horas. As unidades de saúde voltarão ao expediente normal no dia 4 de novembro, bem como os demais serviços. A rede municipal de ensino cumprirá o Calendário Escolar.

Contratação de estagiários

O Município de Marechal Cândido Rondon abriu as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contração de estagiários na área educacional. Elas podem ser feitas até 8 de novembro. As vagas serão para cadastro de reserva. Interessados poderão se inscrever gratuitamente no site www.testeseletivo.com.br.

Salvando Vidas

A Secretaria de Saúde de Guaraniaçu convida a população a participar de mais uma campanha de doação de sangue para reposição do estoque do Hemocentro de Cascavel. O ônibus sairá nesta quarta-feira (30), às 6h30, da frente da Unidade de Saúde Central e as pessoas que quiserem participar devem passar no posto de saúde para confirmar.

Refis 2019

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para adesão ao Refis 2019 em Boa Vista da Aparecida. O programa se encerra sem prorrogação e com ação judicial para quem não quitar as dívidas com o Município. Quem não regularizar os débitos de 2015 a 2018 até o dia 30 deste mês deverá responder judicialmente pela cobrança.

Centro de Pesquisas

O Centro Avançado de Pesquisas de Santa Helena recebeu comitivas de Foz do Iguaçu e do Estado de Minas Gerais que conheceram as práticas de diversidade de culturas para pequenas propriedades e o Programa Cultivando Água Boa. As comitivas eram formadas por alunos e professores do 3º ano do curso de Técnico em Agropecuária, do Colégio Estadual Manoel Moreira Penna, de Foz do Iguaçu, e de membros do comitê da bacia hidrográfica do Rio Araguari, formado por professores da Faculdade do Triângulo Mineiro, engenheiros ambientais, membros da Associação Comercial e Industrial da cidade de Araguari e assistentes sociais.

Expo Toledo

A Sociedade Rural de Toledo lançou a Expo Toledo 2019 com o tema “O futuro do agronegócio começa aqui”. A feira será de 4 a 8 de dezembro. São 130 expositores que englobam toda a cadeia agrícola. Além dos shows, haverá exposições, leilões, julgamentos de animais, parque de diversões e apresentação de artistas locais.