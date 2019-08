Palmeiras e Grêmio fazem o jogo mais importante do ano

São Paulo – Adversários que acostumaram a se enfrentar nos últimos dias, Palmeiras e Grêmio voltam a ficar frente a frente nesta terça-feira (27), desta vez para o confronto mais importante do ano, valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores. O jogo, pela rodada de volta das quartas de final, será no Allianz Parque, às 21h30.

O Verdão, que aliá tem a semana mais importante do ano, tem a vantagem do empate para seguir de fase, pois venceu o confronto de ida por 1 a 0, no Rio Grande do Sul. Assim, só a vitória interessa ao Tricolor gaúcho, que precisa ao menos devolver o placar para levar a disputa da vaga aos pênaltis. Já se vencer marcando dois ou mais gols (2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo), os visitantes avançaram direto – o gol fora de casa é critério de desempate.

Para este jogo, que será o terceiro seguido entre as equipes na temporada – empataram pelo Brasileirão no último dia 17 -, o Palmeiras não conta com o volante Felipe Melo, expulso em Porto Alegre. Entretanto, conta com o fator casa em busca de fazer a festa da torcida para comemorar seus 105 anos de fundação, completados ontem, além de ganhar moral para enfrentar o líder Flamengo pelo Brasileirão, no domingo (1º).b

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho conta com força máxima, pois o lateral-esquerdo Bruno Cortez se recuperou da pancada que o tirou de campo no jogo de ida.