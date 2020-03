OMS vê “sinais encorajadores” de desaceleração do coronavírus na Europa

O diretor regional europeu da OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou nesta quinta-feira (26) que está vendo “sinais encorajadores” sobre melhoras no continente em relação à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista coletiva, Hans Kluge reconheceu que a situação continua muito grave, mas apontou alguns indícios: “A Itália, que tem o maior número de casos na região, acaba de observar uma taxa de aumento um pouco menor, embora ainda seja muito cedo para dizer que a pandemia está chegando naquele país”.

“Embora a situação continue preocupante, começamos a ver sinais encorajadores”, acrescentou.

A fala foi feita pouco antes de a Espanha anunciar outras 655 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, número abaixo do aumento registrado na quarta. Os números anunciados pelo Ministério da Saúde elevam o total de óbitos para mais de 4 mil.

Até o momento do pronunciamento, a OMS Europa disse que mais de 220 mil casos de covid-19 foram relatados no continente, além de 11.987 mortes. Isso significa que, globalmente, cerca de seis em cada 10 casos e sete em cada 10 mortes foram relatados na Europa, com mais de 400 mil infecções confirmadas em todo o mundo.

Muitos países europeus adotaram medidas severas para conter o surto, incluindo a imposição de medidas de bloqueio e fechamento de empresas e fronteiras, além de limitar as reuniões públicas.

Segundo Kluge, em breve, eles poderão determinar em que grau essas medidas tiveram impacto. Mas também advertiu governos e cidadãos a estarem cientes da “nova realidade” criada pela pandemia e a se prepararem para o impacto a longo prazo. “Não será uma corrida, será uma maratona”, ilustrou Kluge.