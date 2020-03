Olheiras: Para que tê-las?

Dê adeus às rodelas de pepino e chega de testar corretivos para esconder as olheiras. Existe tratamento para cada tipo, que nem sempre aparece devido a cansaço e privação de sono, mas que podem te deixar com esse aspecto.

Além do envelhecimento natural da pele, as olheiras aparecem também por hereditariedade, tensão pré-menstrual e alergias. O oftalmologista especialista em oculoplástica André Borba afirma que tratamentos modernos são capazes de dar um fim para essa vilã. “Para cada tipo de olheiras existe um tratamento indicado”, explica.

Abaixo, o especialista lista os tipos mais comuns e como tratar cada um deles:

TIPOS

Hereditária – Para quem tem pré-disposição genética é comum que elas apareçam após os 30 anos. Com o envelhecimento e pigmentação da pele.

Alérgica – Pessoas com alergia respiratória tem tendência a ter olheiras. O processo alérgico dificulta a drenagem dos líquidos causando uma coloração arroxeada nos olhos.

Tensão Pré-Menstrual – O processo é parecido com o de pessoas alérgicas. Neste período as mulheres costumam reter líquidos em os olhos a região acaba ficando arroxeada.

Privação de sono – esta é a grande vilã das olheiras. A falta de sono ou uma noite mal dormida costuma fazer com as olheiras apareçam até em pessoas que não tem predisposição a tê-las.

TRATAMENTOS

Preenchimento com ácido hialurônico – O uso do ácido para tratar olheiras se dá por deixar a pele mais hidratada e menos rugosa e flácida deixando o aspecto saudável no rosto.

Luz Pulsada – Emite pulsos de luz para dentro da pele. Ela é absorvida pelos pigmentos ou pelas manchas e trata de maneira bem localizada. O resultado bem satisfatório e rápido.

Peeling químicos clareadores – capazes de amenizar a pigmentação intensa de alguns tipos de olheiras

Laser CO2 – Causa uma contração da pele palpebral pelo estímulo térmico, melhorando a qualidade da pele local.

Jet plasma – É uma espécie de gás ionizado que são aplicados na pele com despigmentadores elétricos. É muito eficaz e o resultado pode ser percebido entre 5 e 7 dias após o procedimento.

Blefaroplastia – Além desses tratamentos, a cirurgia de blefaroplastia, que é a remoção de bolsas de gordura e excesso de pele das pálpebras, também corrige as olheiras quando realizadas. “Muitas vezes a olheira é apenas uma sombra feita pelo excesso de pele ou da bolsa de gordura e a retirada, além de rejuvenescer, sana o problema”, explica o especialista.