Odair ensaia time misto no Inter para enfrentar o Caxias

Porto Alegre – Mesmo com o sinal de alerta ligado depois de ter sido derrotado em casa pelo Novo Hamburgo, quarta-feira, pela rodada de volta das quartas de final, mas ainda assim avançado de fase, o técnico Odair Hellmann ensaiou uma formação alternativa no Internacional que visitará o Caxias neste domingo, às 16h, no Centenário, pelo primeiro jogo entre as equipes pela semifinal do Gauchão.

A opção do treinador colorado tem sido praxe nos jogos como visitante, mas a derrota no Beira-Rio com a formação considerada ideal deixou dúvidas quanto a manter essa tática.

Um nome pelo menos está certo dentre os relacionados para o confronto, o do volante Patrick, que, inclusive, foi o autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o time de Caxias do Sul no confronto da fase classificatória. Recuperado de desconforto muscular, volante deve estar em campo no jogo de ida da semifinal do Gauchão.

O camisa 88, entretanto, deverá iniciar o jogo entre os reservas e entrar no decorrer da partida, a fim de adquirir ritmo para o duelo de quarta-feira contra o River Plate, pela Libertadores, em Porto Alegre, em duelo que motivo a mais para a opção pela escalação alternativa de Odair.