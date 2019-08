Obras do BID seguirão até fevereiro de 2020

Reportagem: Josimar Bagatoli

Existe grande possibilidade de as obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) financiadas pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) terem continuidade no ano das eleições municipais.

O contrato com o BID assinado em 27 de dezembro de 2013 tinha cinco anos para terminar – foi prorrogado por um ano, ou seja, dezembro de 2019, o que, pelo previsto nos contratos, não será possível.

Embora a última licitação tenha sido concluída – de readequação do entorno da Avenida Tancredo Neves -, ainda falta a assinatura – a empresa vencedora precisa apresentar o seguro de engenharia, o que deve ocorrer em uma semana.

A Pavimentações e Terraplenagem Schimith, de Guarapuava, arrematou os quatro lotes estabelecidos no certame nacional: Lote 1 – reestruturação das Ruas Rio de Janeiro, Santa Catarina, Uruguai, Maranhão, Curitiba, Vitória, Cuiabá e Paraguai; Lote 2 – reestruturação das Ruas Cristóvão Colombo, Cristo Redentor, Ângelo Chiamulera, Guanabara, Romário Martins, do Cowboy, Pedro Álvares Cabral e Ricieri Perin; Lote 3 – reestruturação das Ruas Guaracas e Galabis; Lote 4 – reurbanização das Ruas Aimorés, Avaetés, Carijós e Yanomanis. Os lotes têm prazos diferentes de finalização e variam de 90 a 120 dias, após a ordem de serviço – o que ainda não ocorreu.

A empresa venceu a licitação com a proposta de R$ 6.861,253,39, valor 12% menor que o limite (R$ 7.796.075,05). Apenas a Pedreira Rio Quati também disputou o certame, e já havia vencido outra empreitada: a execução de obras de readequação de vias no entorno do viaduto da BR-277, pelo valor de R$ 3.202.66,96 (máximo era R$ 3.431.858,24). O contrato foi assinado semana passada e a empresa tem 150 dias para concluir a obra, ou seja, fevereiro de 2020.

A obra contempla adequações das Ruas Áustria e Guilherme Ludwig Cerioli e da Avenida Comil (trecho entre as Ruas Itália e Guerino de Carli).

Outras cinco obras estão em andamento: construção do EcoPark Oeste (R$ 13.285.014,80); calçadas de próprios públicos (R$ 894.812,33); Avenida Itelo Weber – Aeroporto (R$ 4.790.811,99); binário Ruas Kennedy/Recife (R$ 3.750.001,11); Rua Jequitiba/Rua José de Sá Cavalcante (R$ 5.744.739,46).

R$ 196 milhões gastos

O PDI visa promover a melhoria do espaço urbano: aumentar a eficiência do sistema de mobilidade; aumentar as áreas verdes e o acesso aos serviços sociais da população mais vulnerável e melhorar a gestão da informação da prefeitura. Todas as obras já executadas representam gasto de R$ 196.645.081,63. Ao fim de todos os serviços, mais uma contratação será feita para Avaliação Final do Programa, para identificar se foram atingidos os resultados das metas físicas/financeiras, bem como dos indicadores estabelecidos – o certame será lançado em breve.