Polícia Civil apreende 7,7 toneladas de maconha em quatro dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu aproximadamente 7,7 toneladas de maconha nos últimos quatro dias. As ações aconteceram na região Oeste do Paraná, nos municípios de Foz do Iguaçu e Cascavel, e em Ponta Porã, no estado do Mato Grosso do Sul. A droga abasteceria o tráfico no Paraná e em outros estados da federação.

De acordo com o delegado titular da Divisão Estadual de Narcóticos da PCPR, Ítalo Biancardi, o resultado das ações é reflexo de um trabalho de inteligência muito forte e da boa integração entre as unidades policiais. ““Além dos esforços e dedicação dos policiais civis, que trabalham arduamente visando a redução da distribuição de drogas em prol de todos os estados do país”, afirma.

PONTA PORÃ (MS) -– A primeira apreensão aconteceu no início da madrugada de quarta-feira (21), por volta de 1h30, e contou com o apoio da Polícia Militar do MS. Foram localizadas duas carretas carregadas com arroz transportando droga. A ação aconteceu na BR-163, em Copo Sujo, distrito de Ponta Porã. Em um dos veículos foram encontradas 5 toneladas de maconha e no outro 100 quilos da droga.

Os condutores dos veículos fugiram quando notaram a presença dos policiais, abandonado os veículos na estrada. Conforme apurado, eles seriam integrantes de uma associação criminosa suspeita de carregar droga no Mato Grosso do Sul e distribuir para todo o país.

FOZ DO IGUAÇU –- Em Foz, as apreensões aconteceram na segunda e na quarta-feira (19 e 21), totalizando cerca de 2,2 toneladas de maconha.

Na segunda, 640 quilos da droga foram apreendidos em uma residência situada no bairro Três Lagoas. A maconha estava dividida em 950 tabletes. Duas mulheres, de 20 e 25 anos, foram presas em flagrante no local.

Ao serem questionadas, alegaram que estariam apenas guardando os entorpecentes, mas não souberam informar de quem seriam. As suspeitas ainda disseram que seriam pagas para fazer o armazenamento no local.

A outra apreensão ocorreu na noite de quarta-feira (21) às margens da BR-277. A PCPR encontrou mais 1,5 tonelada de maconha no compartimento de cargas de um caminhão paraguaio carregado com bobinas de papel.

O condutor do veículo, de 35 anos, de nacionalidade paraguaia, foi autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo informações policiais, o homem havia feito o carregamento da droga logo após passar pelo posto da Receita Federal.

CASCAVEL –- A última apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira (22) – em torno de 490 quilos de maconha. A ação foi na BR-467, em Cascavel. A droga foi encontrada em um carro conduzido por um homem, de 29 anos, que foi autuado e preso em flagrante.

Os policiais civis encontraram a droga acondicionada em diversos fardos que estavam sob o banco traseiro e no porta-malas do veículo. Com o suspeito também foi apreendido R$ 1 mil em dinheiro.

De acordo com as investigações, o homem teria vindo da cidade de Toledo, também no Oeste do Estado, e entregaria o entorpecente em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Quando questionado pela equipe, ele alegou aos policiais que não sabia de quem era o veículo. Disse que teria buscado o carro já carregado com a droga em um posto de combustíveis, pois teria sido contratado para fazer o transporte da carga.