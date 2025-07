Polícia intercepta droga e carro roubado na BR-277

OPERAÇÃO

Polícia prende oito pessoas por duplo homicídio e apreende seis armas em Medianeira

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu oito pessoas e apreendeu seis armas de fogo e 1,5 quilos de cocaína durante uma ação em Medianeira, no Oeste do Estado. A ação é desdobramento de uma investigação sobre um duplo homicídio. A ação contou com o apoio da Policia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Penal do […]