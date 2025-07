Homem baleado na cabeça morre após quatro dias internado no Hospital Universitário

O crime aconteceu na Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Ademar Ângelo Beux, no Bairro Neva, e mobilizou equipes de socorro e de segurança pública.

Cascavel - Um homem de 45 anos que foi baleado na cabeça na noite da última quarta-feira (9) infelizmente não resistiu aos graves ferimentos e entrou em óbito. A vítima, identificada como Everson Cirilo , morreu ontem (13) após quatro dias internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

A vítima, que era proprietária de um bar próximo ao local onde os tiros foram disparados, foi atingida por pelo menos dois disparos na região da cabeça. Equipes do Siate foram acionadas e contaram com o apoio de um médico para prestar os primeiros atendimentos ainda na rua. O homem foi encaminhado com urgência ao Hospital Universitário.

De acordo com as informações apuradas no local, o ataque pode estar relacionado a uma dívida envolvendo um cliente do bar. No entanto, a motivação exata ainda é investigada pela Delegacia de Homicídios. Até o momento ninguém foi preso.