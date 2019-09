Novo padrão quer abolir o uso de senhas na internet

O mundo está cada vez mais conectado, seja pelo uso de computadores, smart tvs, smartphones ou outros aparelhos com acesso às redes. No Brasil, se populariza cada vez mais o uso de celulares que permitam o acesso à redes sociais, contas de bancos e outras funcionalidades online.

Entre os aparelhos de maior sucesso, estão os modelos de celular Samsung e Apple que garantem praticidades como o reconhecimento de digital ou até mesmo de face no momento de desbloquear o aparelho.

Um novo sistema, no entanto, promete levar esse reconhecimento a um outro nível, garantindo que as pessoas não precisem mais se lembrar de senhas para acessar diversas plataformas.

Conhecido como WebAuthn (da expressão “Web Authentication”), esse sistema permite que as pessoas autentiquem o acesso às suas contas em qualquer serviço ou site pelos navegadores – como Firefox, Chrome, Safaris, entre outros –, por meio de sua digital ao usar os leitores biométricos diretamente no celular ou no computador.

O sistema também garante eficiência para a autenticação a partir de reconhecimento facial ou outros dispositivos externos, que tenham saída USB ou tecnologia bluetooth ou NFC.

Essa nova tecnologia foi desenvolvida pela Fido Alliance, uma organização sem fins lucrativos especializada em sistemas de autenticação. Ela recebe o apoio de diversas empresas que se beneficiam dessas inovações, como Microsoft, Samsung, Google, PayPal e Salesforce.

A principal vantagem apresentada pelos desenvolvedores é a possibilidade de aumentar a segurança de dados sigilosos. Portanto, seja para as grandes empresas ou para o usuário comum, torna-se mais fácil proteger informações pessoais e de acesso restrito.

Os usuários do Firefox já podem experimentar essa nova tecnologia, que deve ser lançada em breve para outros navegadores. Google e Microsoft já anunciaram que o sistema deverá ser disponibilizado aos seus usuários ainda este ano.

Informe publicitário.