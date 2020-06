NOTA DE REPÚDIO: Cooperação e Solidariedade x Irresponsabilidade e Egoísmo

O ano de 2020 reservou um grande e dolorido desafio para o mercado da alimentação fora do lar: superar os efeitos devastadores do coronavírus. Nos últimos meses, participamos de diversas reuniões com o poder público, discutimos inúmeros tópicos relacionados ao novo vírus com os nossos associados, lançamos manifestos e materiais de apoio e, principalmente, buscamos maneiras de contribuir para que os bares e restaurantes paranaenses consigam se manter vivos durante e após a pandemia. Afinal, neste momento o cooperativismo e a solidariedade são as melhores saídas para o nosso segmento.

Como uma associação democrática, aceitamos as escolhas de cada um, apoiando o desenvolvimento de seus negócios, seja com salões abertos ao público ou por meio dos serviços alternativos que estão em evidência no atual momento, como delivery e take away. Cabe a nós como entidade apoiar os bares e restaurantes em suas escolhas responsáveis. Logicamente, não deixamos de incentivar e destacar a importância do cumprimento das medidas de segurança indicadas pelos órgãos públicos, dando total apoio e suporte dentro das leis e das boas práticas.

Desta forma, não podemos compactuar com empresários, associados ou não, que parecem desconhecer que ações contrárias às normas estabelecidas com tanto custo para reabrir os bares e restaurantes, denigrem a imagem de todos os seus colegas de ramo perante a opinião pública. Além de manifestar irresponsabilidade com a comunidade na prevenção da Covid-19, denotam um egoísmo em tudo prejudicial aos esforços que todos temos empreendido para manter o setor minimamente ativo.

Sabemos, é claro, das grandes dificuldades econômicas que apenas começamos a enfrentar. Sabemos também das várias teses sobre a pandemia que vão desde aqueles que a negam até os arautos do apocalipse, mas nada pode justificar atitudes tão danosas. Mesmo sabendo que é um pequeníssimo número o de estabelecimentos que têm desrespeitado as normas, acordos e protocolos estabelecidos pela Prefeitura de Curitiba, a ABRASEL – PR se une a outras entidades e à comunidade no sentimento de repúdio ao acontecido no último final de semana na capital paranaense.

Por vermos com clareza que temos uma esmagadora maioria de empresários responsáveis, inteligentes e capazes, temos certeza de que daqui poucos meses veremos negócios reformulados se destacando pela excelência de sempre potencializada por novas formas de atuar e soluções até então inimagináveis para muitas pessoas. Vamos superar essa batalha juntos. Com cooperação e solidariedade, sem irresponsabilidade e egoísmo, sairemos dessa pandemia fortalecidos como classe perante a comunidade e, ainda mais importante, como seres humanos.

Nelson Goulart Jr.

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (ABRASEL – PR), entidade que representa mais de 50 mil negócios paranaenses