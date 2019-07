Natação: Iguaçuenses participam de competição na China

Foz do Iguaçu – De 13 a 17 de julho uma comissão do time oficial de natação de Foz do Iguaçu representará a cidade no 45º Festival de Travessia do Rio Yangtze, em Wuhan, na China. A comissão é formada pela treinadora Célia Regina Rodrigues e os atletas Mariana Fonseca e João Victor de Oliveira.

A participação dos atletas iguaçuenses na competição, que também reunirá atletas de outros países, está sendo custeada pelo governo chinês e é resultado de um bom relacionamento político-cultural estabelecido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu com a China. “Através de uma parceria com a Secretaria de Turismo, ano passado conseguimos enviar dois atletas e a treinadora, e neste ano repetiremos a participação do Município nessa importante competição esportiva da China”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

O grupo também fará a divulgação turística de Foz do Iguaçu no país asiático.

No último semestre, o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, registrou crescimento de 10% no número visitantes chineses em relação ao ano passado.